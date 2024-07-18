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Бизнес Еда Как в Мюнхене: новосибирская компания открыла в московском аэропорту ресторан с пивоварней

Как в Мюнхене: новосибирская компания открыла в московском аэропорту ресторан с пивоварней

Ресторанная группа DNKfood расширила присутствие на московском рынке

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1 комментарий
Вид на пивоварню из зала

Новосибирская ресторанная группа DNKFood открыла в московском аэропорту «Домодедово» ресторан с пивоварней. Об этом редакции НГС рассказал совладелец заведений группы Владислав Дорошенко.

Заведение под названием «Московский пивовар» заработало в международном терминале аэропорта «Домодедово» на втором этаже в зоне регистрации. Особенностью его стало то, что кроме приготовления еды, здесь будут так же варить пиво — пивоварня отделена от зала ресторана стеклянной стенкой.

Компания готовила проект 4 года

— На реализацию проекта мы потратили без малого 4 года, от идеи до открытия. Идея возникла у нас с партнерами несколько лет назад после посещения ресторана-пивоварни в аэропорту Мюнхена. Захотелось открыть уникальное место в одном из аэропортов в России, аналогов которого у нас еще не было. Мощность пивоварни позволяет производить 50 различных сортов общим объемом до 300 тонн в год, — рассказал Дорошенко.

Это, действительно, первый в России случай, когда пивоваренное производство размещается непосредственно в здании аэропорта. В Архангельске пивоварня находится в здании, которое входило исторически в хозяйственный комплекс авиаузла, оно находится перед его нынешним зданием. Первая же в мире пивоварня в аэропорту открыта в Мюнхене.

В Новосибирске так же есть предприятие под названием «Толмачёвская пивоварня», но названа она так по селу Томачёво и находится в 10 км от аэропорта.

Барная стойка в ресторане

Для DNKFood это далеко не первое заведение в аэропорту, группа специализируется на таком формате. У неё семь точек разных форматов в Толмачёво (бары «Хамовники», Spaten, «Жигулево», бистро «Матрёшка» и кофейня Cafetino), пять - в Самаре, по четыре точки - в Перми и Екатеринбурге, три - в Сочи и т.д. В столице у FNFFood уже работали бары Shannon`s в Шереметьево и Домодедово и точка с сэндвичами Aerosub в Домодедово. В Новосибирске группа известна больше ресторанами Morricone и «Курагадиван», а так же открытыми недавно Marco Polo в Академгородке и «На семи югах» в ТРЦ «Галерея Новосибирск».

Зал ресторана в Домодедово

DNKFood не имеет единого юридического лица, это бренд для группы ресторанов и рестораторов. Отдельные заведения и группы заведений могут управляться разными компаниями с разным составом учредителей. Всего в портфеле группы 41 заведение 14 разных концепций и названий в 11 городах России. По данным «Контур.Фокуса», сам Вячеслав Дорошенко является соучредителем (в некоторых случаях 100% владельцем) более чем двух десятков юридических лиц с совокупной выручкой в прошлом году свыше 1 млрд рублей и чистой прибылью более 170 млн рублей.

Развивает своё аэропортовое направление и другая крупная новосибирская ресторанная группа — «Рестораны Дениса Иванова». Сейчас у неё две кофейни «Чашка кофе» и два кафе «Пельмениssimo» в аэропорту Толмачево. Кроме того компания Иванова управляет бизенес-залом авиакомпании S7. В этом году она открыла в аэропорту Екатеринбурга кафе паназиатской кухни Aziatish Beer Kitchen.

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Комментарии
1
Видеоблогер успеха
18 июля 2024, 19:01
вот они напьются, а потом летают такие, стюардесс кошмарят
Гость
18 июля 2024, 19:08
И не стыдно перепечатывать чужие материалы, да ещё и никак не относящиеся к нашему городу? Профаны и бездельники! 😠
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