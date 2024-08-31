НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

облачно, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

штиль.

 749мм 97%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,19
EUR 100,76
4 смены в школе
Закрытия лета
Ваше мнение о работе
Четкий парень нарвался
Сибирская резня бензопилой
Уголовное дело из-за забора
Как хотят перестроить центр
Что надеть на линейку
Мы в Telegram
Страна и мир обзор В Турции две недели искали пропавшую россиянку — и нашли ее мертвое тело: новости 31 августа

В Турции две недели искали пропавшую россиянку — и нашли ее мертвое тело: новости 31 августа

Что произошло за сутки

1 825
11 комментариев

Пропавшую в Турции москвичку искали с тепловизорами

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 31 августа.

Туристка погибла в Турции

Москвичку Наталью Сомову, пропавшую 17 августа в Турции, нашли мертвой на берегу моря в Мармарисе. Предварительно, она упала со скалы во время прогулки по туристической тропе, сообщил источник MSK1.RU в поисковой группе.

По данным телеграм-канала Baza, Наталья — замдиректора школы-интерната № 1 для слепых детей. Сначала спасатели обнаружили ее телефон около крутого обрыва в районе Ичмелер. Затем они спустились к морю и увидели тело Натальи. Его доставили на экспертизу, которая установит точную причину смерти.

Родные подозревали, что Наталью могли похитить

Наталья перестала выходить на связь 16 августа. Отель подтвердил ее родственникам, что девушки нет в отеле.

В понедельник, 19 августа, женщина должна была сесть на самолет домой, в Москву. Наталью искали местная полиция, жандармерия и частные волонтерские организации. Также в Турцию прибыла семья москвички, чтобы подключиться к поискам.

Обстрел Белгородской области

ВСУ нанесли удар по Белгородской области. Ракеты попали в многоэтажки, 46 местных жителей получили ранения. Пятеро человек погибли.

В результате удара загорелось несколько жилых домов

По информации ТАСС, состояние 11 пострадавших оценивается как тяжелое. За жизни двоих борются врачи. Еще троих пострадавших эвакуируют для лечения в Москву.

Нападение на автобус

В Подмосковье вооруженные мужчины напали на свадебный автобус, пострадали дети.

Группа мужчин атаковала микроавтобус в подмосковном Щелково. Они разбили окно автомобиля и попытались напасть на пассажиров. Осколки поранили несколько человек.

По данным Telegram-канала Mash, мужчины решили, что автобус их подрезал, перегородили ему дорогу, а потом начали бить стёкла. После они обстреляли его из травмата и скрылись.

Областной СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Мужчин задержали в тот же день в кальянной. Иномарку у них изъяли, пишет Mash.

Пропал вертолет

Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» пропал в районе вулкана Вачкажец на Камчатке. На борту находились три члена экипажа и 19 туристов.

Среди них — финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его супруга. Отец Замятина рассказал Shot, что пытался связаться с сыном, когда узнал о случившемся, но мужчина на связь не выходит.

Спасатели отправились на поиски вертолета

Экипаж перестал выходить на связь через 10 минут после взлета. Сейчас пропавший борт ищут.

Дело Дурова

Французское СМИ Liberation сообщило, что Дуров общался с французскими спецслужбами, еще когда был в Дубае.

Что за информацию они обсуждали и когда это было — неизвестно. Однако Дуров якобы подчеркнул, что для борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI «с горячей линией и специальным адресом электронной почты», и обмен информацией помог предотвратить несколько терактов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также прокомментировал дело. Его процитировал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

— Мне им нечего сказать абсолютно. Единственное, что я хочу сказать: но у нас-то его никто не арестовал, — заметил Песков на слова журналиста о возможной реакции политиков Запада, если бы Дурова арестовали в России.

Представитель Кремля добавил, что к Павлу Дурову были вопросы.

— Действительно, террористы пользуются сетью Telegram, но террористы же пользуются тоже и автомобилями. Да? Почему не арестовывают генерального директора Reno или Citroen? — задался вопросом Песков.

Другие новости

  • Самолет Ан-2, на борту которого находились 12 человек, совершил жесткую посадку в Северной Осетии. Погибших нет, возбуждено уголовное дело.

  • Стало известно, что Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну белых коней — целых 24. Все они любимой породы Ким Чен Ына, орловские рысаки. Об этом сообщила газета The Times.

ПО ТЕМЕ
Турция Туристка Песков Дуров Нападение Белгород СВО
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Ходжа Насреддин
31 августа 2024, 23:05
Мертвое тело… вы с английского переводите или сами такое сочинять умудряетесь?
Транс'Уха Маша Дегтярева
31 августа 2024, 23:12
Вот и лето прошло, Словно и не бывало. На пригреве тепло. Только этого мало...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чтобы выжить, нужно быть со связями или богатым»: сибирячка полгода не может добиться лечения для своей матери
Ксения Козлова
Домохозяйка, многодетная мать
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Мнение
Ракам — курортный роман, Рыбам — любовная рутина: таро-гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Alina,40

Вячеслав Власов,54

Гарик,55

Юлия,33

Человек,35

Alex,38

Начать знакомиться
Объявления

Продам электрогитару Gibson Les Рaul Custom

78 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление