«Зашел в подъезд и встретил соседа»: 19-летний парень пропал в Новосибирской области — его ищут несколько дней

Молодой человек пропал в Тогучинском районе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, предоставила Елена Новикова











В Новосибирской области пропал 19-летний Антон Новиков. Как сообщила НГС мать парня Елена, она видела своего сына последний раз несколько дней назад, 28 августа.

Молодой человек живет в поселке Горный Тогучинского района. Со слов Елены, в среду, 28 августа, он и мать находились на даче в деревне Ермачиха. Вечером парень отправился домой.

— Вечером он помылся в бане с другом, поели и пошли. Пошли пешком в Горный, а там встретили друга — он ехал за ними, — сообщила Елена. — Он довез до подъезда. Сын зашел в подъезд и встретил соседа, после чего оказался дома. Это со слов его друга.

Елена в тот вечер осталась на даче, и утром решила позвонить сыну — тот обещал к ней прийти с другом. Женщина неоднократно пыталась связаться с Антоном, но тот так и не взял телефон.

— Потом связалась с другом, он говорит: «Я ему звонил тоже, он трубку не берет». Предложил сходить домой, и я согласилась, — объяснила Елена. — Он сходил, тот не открыл дверь, не взял телефон. В окошко постучал, но не ответил.

В результате Елена приехала домой, и уже в жилье заметила включенный свет в квартире — он горел в зале. Документы, сотовые телефоны молодого человека были на месте, как и его форма — парень учится в военном институте. Сибирячка решила подождать сына в квартире на случай, если тот вышел в магазин, но он так и не вернулся.

Со слов Елены, ранее Антон не пропадал. Молодой человек был одет в серый костюм бренда Nike, серые кроссовки и оранжевой подошвой, с собой, предположительно, мог быть рюкзак. Женщина уточнила, что 29 августа обратилась в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС подтвердили данные о том, что заявление от родственников парня поступало в отдел полиции по Тогучинскому району.

— Заявление зарегистрировано в установленном порядке. На данный момент устанавливаются все обстоятельства и местонахождение гражданина, — сообщили в ведомстве.