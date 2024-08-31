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Происшествия «Водитель иномарки не услышал»: мотоциклист разбился на новосибирской трассе — фото с места аварии

«Водитель иномарки не услышал»: мотоциклист разбился на новосибирской трассе — фото с места аварии

На месте находятся Госавтоинспекция следственно-оперативная группа полиции

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22 комментария

Вечером 31 августа в Новосибирской области мотоциклист попал в ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По его данным, авария произошла на Ордынской трассе. На участке дороги столкнулись мотоциклист и автомобиль.

— Очевидцы сообщают, что мотоциклист начал сигналить, но водитель иномарки его так и не услышал, и не увидел, — сказано в сообщении. — В итоге мотоциклист на полной скорости влетел в автомобиль и скончался на месте от полученных травм.

В отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области НГС подтвердили данные о гибели мотоциклиста. По информации ведомства, столкновение произошло около 17:30 часов.

— Обстоятельства устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции следственно-оперативная группа полиции, — сообщили в ведомстве.

31 августа в Новосибирске столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек скончался карете скорой помощи.

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Комментарии
22
Smykson
31 августа 2024, 19:36
"..На участке дороги столкнулись мотоциклист и автомобиль...." - на каком "участке"? Выясните, рядом с каким населённым пунктом это произошло? А "анонимных" аварийных фотографий для "украшения" публикации из интернета можно надёргать сколь угодно.
веснушка
31 августа 2024, 19:19
на фото не совсем понятно- мотоцикл по островку безопасности что-ли решил машину обогнать на перекрёстке? нарушил всё, что мог... напоследок... Скорее бы зима...
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