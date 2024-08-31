«Водитель иномарки не услышал»: мотоциклист разбился на новосибирской трассе — фото с места аварии

Источник: АСТ-54 Black, телеграм











Вечером 31 августа в Новосибирской области мотоциклист попал в ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По его данным, авария произошла на Ордынской трассе. На участке дороги столкнулись мотоциклист и автомобиль.

— Очевидцы сообщают, что мотоциклист начал сигналить, но водитель иномарки его так и не услышал, и не увидел, — сказано в сообщении. — В итоге мотоциклист на полной скорости влетел в автомобиль и скончался на месте от полученных травм.

В отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области НГС подтвердили данные о гибели мотоциклиста. По информации ведомства, столкновение произошло около 17:30 часов.

— Обстоятельства устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции следственно-оперативная группа полиции, — сообщили в ведомстве.