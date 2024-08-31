Продавала БАДы и оказывала экстрасенсорную помощь: золотой слиток попал на торги в Новосибирске — его владелицу судили за мошенничество

Начальная цена слитка превышает 1,4 миллиона рублей Источник: torgi.gov.ru











В Новосибирской области выставили на торги золотой слиток. Его владелицу несколько лет назад осудили за мошенничество — ущерб превысил 90 миллионов рублей.

Извещение о проведении аукциона опубликовали на сайте «ГИС Торги» 30 августа, речь идет о «реализации имущества должников». Согласно документам, собственницей слитка массой 250 грамм выступает Татьяна Гайнулова.

— Слиток из металла желтого цвета из сплава золота 999 пробы, — сказано в документах. — Основание реализации имущества: постановление о передаче арестованного имущества на торги судебного пристава.

В документах указано, что сибирячку судили за мошенничество по нескольким эпизодам.В 2018 году суд, рассмотрев дело, решил взыскать с нее более 32 миллионов рублей в счет возмещения ущерба — слиток передали новосибирскому имуществу для реализации на торгах.

Начальная цена слитка составляет 1 427 500 рублей, шаг аукциона — 14 275 рублей. Торги планируется провести 3 октября этого года.

Подробности уголовного дела привела прокуратура Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 2018 году сибирячку признали виновной в совершении 53 преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.1 ст.210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом).

Суд установил, что с 2009 по 2013 годы женщина совместно с другим лицом организовала преступное сообщество. Она обманом похитила деньги у людей под видом продажи биологически активных добавок к пище — они якобы имели лечебные свойства.

— А также через операторов по телефонам оказывала людям, имеющим разные жизненные проблемы, так называемую экстрасенсорную помощь, — сообщили в ведомстве.

Общая сумма ущерба составила свыше 90 миллионов рублей.