В Академгородке выставили на торги квартиру бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина — что предлагают за 57 миллионов

Квартиру обратили в доход государства в 2022 году Источник: Александр Ощепков, NGS.RU











Квартиру бывшего заместителя директора медицинского исследовательского центра имени Мешалкина Евгения Покушалова выставили на торги. Извещение об этом появилось на портале ГИС «Торги».



Двухуровневая квартира находится в Академгородке. Её площадь составляет 267 квадратов. Стартовая цена недвижимости — 57,2 миллиона рублей, сумма задатка — 5,7 миллиона рублей. Аукцион состоится 4 сентября.



Согласно информации с портала, ранее торги на квартиру не проводились. По оценке Росимущества, в помещении имеется открытый балкон и пластиковые стеклопакеты, однако внутренняя отделка практически отсутствует — межкомнатные двери, плитка, сантехника и другие элементы были демонтированы.



Кардиохирург Евгений Покушалов фигурировал в уголовном деле о масштабных хищениях при госзакупках для клиники Мешалкина, где он курировал научно-исследовательскую работу. Общая сумма хищений, установленная следствием, составила более 1,8 миллиарда рублей.



В 2021 году Покушалов был осужден на 2,5 года и оштрафован на 400 тысяч рублей. В марте прошлого года он был условно-досрочно освобожден. Помимо квартиры в Академгородке (она была оформлена на тещу кардиохирурга — прим.ред.), в пользу государства были взысканы его автомобиль марки «Mercedes-Benz», крупная сумма денег в трех разных валютах (в долларах, евро и рублях), а также две квартиры в Нью-Йорке.

Всю историю хищения в клинике Мешалкина можно также прочитать на НГС.