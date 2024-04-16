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Экс-директор Мешалкина с женой своровали 1,8 млрд

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Криминал Хищения в клинике Мешалкина эксклюзив Медицинская ОПГ: как директор клиники Мешалкина с приёмной дочерью академика обворовали научный центр на 1,8 млрд рублей

Медицинская ОПГ: как директор клиники Мешалкина с приёмной дочерью академика обворовали научный центр на 1,8 млрд рублей

В ходе обысков у членов группы изъяли почти миллиард рублей наличными и арестовали элитное жилье

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Академик Евгений Мешалкин был основоположником кардиохирургии в восточной части России. Скорее всего, на современных руководителей медицинского центра он взглянул бы с осуждением

В Центральном суде Новосибирска огласили приговор по делу бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова. По версии следствия, топ-менеджер от медицины сколотил преступную группу, которая на закупках медпрепаратов и оборудования похитила ни много ни мало 1,8 млрд рублей. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов побывал на заседании и выяснил, кто сдал силовикам группу алчных медиков, куда делась гора наличных, изъятых в ходе обысков, и какой ритуал академик Караськов выполнил, прежде чем отправиться за решётку.

Суеверный академик

Утром 15 апреля у Центрального суда было сложно припарковаться. На заседание по делу о масштабных хищениях в клинике Мешалкина съехалась солидная группа поддержки подсудимых. Сам бывший директор Национального медицинского исследовательского центра (НМЦ) имени Мешалкина академик Александр Караськов появился за полчаса до начала заседания. В здание суда он заходить не торопился.

— Он прошёлся по тротуару перед крыльцом несколько метров, держа в руке пакет, их которого рассыпал белое сыпучее вещество. Оказалось — соль. Странный ритуал, но спросить о его смысле, мы не решились, — рассказал корреспонденту НГС один из очевидцев.

На оглашении приговора в зале суда не было свободного места

В интернете пишут, что рассыпать соль перед входом в дом можно, преследуя две цели: либо, чтобы защитить обитателей от нечистой силы, либо наоборот — навести на них порчу. Что имел в виду академик Караськов, не известно, но вывод напрашивается сам собой.

Работы у судебных приставов из-за громкого процесса прибавилось. Каждый из подсудимых — всего четыре человека — пришел на заседание, не надеясь на оправдание и принёс с собой внушительную сумку с вещами, которые силовикам пришлось досконально проверять.

Сумки, которые, подсудимые взяли с собой в места не столь отдаленные

Ожидания подсудимых оправдались. Из зала заседаний всех четверых вывели в наручниках и отправили в изолятор, откуда впоследствии переведут в колонию, если приговор устоит в апелляции и вступит в силу.

Наука пилить бюджет

Кроме экс-директора клиники Александра Караськова приговор выслушали его супруга и бывший заместитель Ирина Бойцова, а также предприниматели Евгений Первушин и Александр Сорокин. Всех их, уверены силовики, объединяет «устойчивая организованная преступная группа», в составе которой они разработали схему по выводу бюджетных средств на госзакупках медпрепаратов и оборудования.

По материалам дела, идейный вдохновитель группы — сам академик Александр Караськов. В первую очередь он привлёк к афере своих заместителей — жену Ирину Бойцову, которая является приёмной дочерью основателя медицинского центра Евгения Мешалкина, и заместителя по научно-экспериментальной работе Евгения Покушалова, осужденного ранее к 2,5 года лишения свободы. Позже в группу вошли несколько предпринимателей.

Евшений Покушалов впоследствии устроился работать заместителем генерального директора в частную клинику

Суть схемы предприимчивых медиков заключалась в следующем: они сформировали пул из подконтрольных компаний, которые участвовали в аукционах на закупку медоборудования, медпрепаратов, комплектующих и т.д. В большинстве случаев эти организации оказывались единственными участниками конкурсов, поэтому побеждали без особых трудностей. Согласно материалам дела, параллельно руководители медцентра выходили на переговоры с производителями медицинских товаров, требуя от них скидку на планируемый закуп в размере не менее 25%. В противном случае предпринимателям грозили разрывом всех отношений с госучреждением, которое так или иначе является для бизнесменов крупным рынком сбыта. Затем нужный объём товара проходил через несколько подконтрольных компаний, каждая из которых добавляла свою цену. В результате финальная стоимость закупки фиксировалась на торгах от единственного участника.

— Формируемая дополнительная надбавка в условиях созданного антиконкурентного соглашения заложена, как похищаемые денежные средства, а механизмы ограничения конкуренции являются средством для совершения планируемых преступлений, говорится в материалах дела.

Через закупки на нужды медиков и пациентов в клинике Мешалкина из оборота были выведены почти 2 млрд бюджетных рублей

Схема работала с 2015 года на протяжении четырёх лет. Всего, по версии следствия, группа медиков и предпринимателей вывела на госзакупках более 1,8 млрд рублей из общего объёма поставленных товаров на сумму 7,8 млрд. В феврале 2019 года при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ силовики задержали замдиректора медцентра Евгения Покушалова. В адрес топ-менеджера прозвучали обвинения в хищении более миллиарда рублей. На защиту подчинённого встал директор центра академик Александр Караськов, заявив, что его заместитель не имеет отношения к финансам, а занимается исключительно научной работой. Через четыре месяца задержали самого директора.

Известно, что в основу обвинения академика, в том числе, легли показания самого Евгения Покушалова, который пошёл на сделку со следствием. В результате Александра Караськова и его соучастников обвинили в особо крупной растрате (ч.4 ст.160 УК РФ) и попытке отмыть преступно нажитые деньги (ч. 3 ст. 30, ч.4 ст.174.1 УК РФ).

Всё, что нажито непосильным трудом

В ходе обысков в кабинете Караськова, его заместителей и в квартирах его сообщников из числа бизнесменов силовики обнаружили солидную сумму наличных в рублях и валюте — всего около 1 миллиарда рублей. По словам источника НГС, знакомого с ситуацией, именно эта сумма впоследствии была возвращена в казну в качестве компенсации нанесенного государству ущерба.

Также силовики обратили внимание на имущество фигурантов, среди которых выделился Евгений Покушалов. В 2020 году прокуратура потребовала изъять в пользу государства его зарубежную недвижимость. Речь шла о двух квартирах в Нью-Йорке (США), приобретенных в 2014 и 2017 годах, общей стоимостью более 123 миллионов рублей. Силовики подчеркивали, что Покушалов скрыл от контролирующих органов дорогостоящие покупки, не указав их в ежегодных декларациях. Сам бывший топ-менеджер заявлял, что не имеет никакого отношения к американской недвижимости. В итоге суд постановил взыскать с него стоимость двух квартир в США, поскольку обратить их в собственность государства оказалось невозможно.

В рабочих кабинетах и по месту жительства обвиняемых силовики обнаружили почти 1 миллиард рублей наличными, которые впоследствии были возвращены в казну

Следом очередь дошла до роскошной квартиры Покушалова в Академгородке, записанной на его тестя и тёщу. Сотрудники прокуратуры обратили взыскание на жильё площадью 267 квадратных метров, расположенное в доме на улице Коптюга. Рыночная стоимость квартиры оценивалась в 37 миллионов рублей.

Евгения Покушалова судили отдельно. В 2021 году его приговорили к 2 с половиной годам колонии общего режима. В суде бывший топ-менеджер медцентра признал вину и заявил, что в аферу с госзакупками его втянули его непосредственные руководители. Весной 2023 года Покушалов освободился из колонии условно-досрочно.

Александр Караськов на стадии расследования вину признавал, но в суде от своих показаний отказался. Заявил, что его оговорил бывший заместитель, поскольку метил на его место. Суд его доводам не внял. В результате заявленного главу медико-предпринимательской ОПГ суд приговорил к 3 годам 6 месяцам колонии со штрафом в 800 тысяч рублей, его супругу Ирину Бойцову к 3 годам колонии и полумиллионному штрафу. Предприниматели Александр Сорокин и Евгений Первушин получили 4 с половиной года и 4 года 4 месяца колонии соотвественно со штрафами в 1 млн рублей для каждого. На обжалование приговора у осужденных есть 15 суток.

Тем временем в Центральном суде продолжается процесс по делу экс-главы регионального управления Росздравнадзора Елены Хрусталевой. Её также обвиняют в хищении бюджетных средств.

ПО ТЕМЕ
Клиника Мешалкина Растрата бюджета Хищение денежных средств Суд Приговор ФСБ Прокуратура
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