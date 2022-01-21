Элитную квартиру за 37 млн через суд изымают у осужденного экс-замдиректора клиники Мешалкина

— Также дополнен требованием о конфискации 1,5 миллиона рублей, свыше 260 тысяч долларов и почти 12 тысяч евро, которые были изъяты у Евгения Покушалова при обыске в 2019 году. Убедить прокуроров в законности владения этими средствами ответчику не удалось, — добавил Павел Илык.



В 2019 году ФСБ региона выявила хищения почти в 1,9 миллиарда рублей в клинике Мешалкина, где Покушалов работал заместителем директора.

