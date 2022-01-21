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Элитную квартиру за 37 млн через суд изымают у осужденного экс-замдиректора клиники Мешалкина

Речь о квартире в Академгородке, она оформлена на тещу и тестя Покушалова

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Ранее Евгений Покушалов признался в соучастии в растрате 1,9 миллиарда рублей на госзакупках в клинике Мешалкина

Ранее Евгений Покушалов признался в соучастии в растрате 1,9 миллиарда рублей на госзакупках в клинике Мешалкина

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В суде Советского района на 27 января назначено первое заседание по иску прокурора Новосибирской области к осужденному за хищения замдиректора клиники Мешалкина Евгению Покушалову и его родственникам. Надзорное ведомство требует национализировать элитную квартиру в Академгородке, посчитав, что она приобреталась на деньги, добытые преступным путем.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Павел Илык рассказал НГС, что взыскание прокуратура направила на квартиру площадью 267 квадратов на проспекте Коптюга в Академгородке за 37 миллионов рублей. На данный момент недвижимость в собственности тещи и тестя Евгения Покушалова. В карточке дела ответчиками значатся он сам, Вера и Александр Степичевы.

— Также дополнен требованием о конфискации 1,5 миллиона рублей, свыше 260 тысяч долларов и почти 12 тысяч евро, которые были изъяты у Евгения Покушалова при обыске в 2019 году. Убедить прокуроров в законности владения этими средствами ответчику не удалось, — добавил Павел Илык.

В 2019 году ФСБ региона выявила хищения почти в 1,9 миллиарда рублей в клинике Мешалкина, где Покушалов работал заместителем директора.

Когда дело дошло до суда, Покушалов и другие фигуранты возместили 960 миллионов ущерба (сам кардиохирург — 28 миллионов). В ноябре 2021-го его приговорили к 2,5 годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей. В своем последнем слове Покушалов признал вину, отметив, что в преступный сговор его втянули непосредственные руководители клиники. Сказал, что для него, как человека, посвятившего жизнь науке, произошедшее — огромная личная трагедия, он всё потерял. Отметил, что его достижения признаны во всем мире, что он имеет высшую награду в области науки, ему важно продолжить профессиональную деятельность.

Прокуратура выявила явный дисбаланс между официальными доходами Покушалова и недвижимостью, которую он приобрел в годы работы в клинике Мешалкина. 5 марта 2021 года суд взыскал в собственность государства квартиру хирурга в Нью-Йорке стоимостью 1,3 миллиона долларов, в июле того же года национализировал еще одну квартиру в США, оформленную на юридическое лицо, аффилированное Покушалову.

— И квартира в Академгородке, и недвижимость в Нью-Йорке, и изъятые у Покушалова при обыске средства явно выходят за рамки его официальных доходов. На этом основании прокуратура и обращает их в доход, — подытожил начальник отдела противодействию коррупции прокуратуры Павел Илык.

Ранее суд наказал руководство двух новосибирских компаний за картельный сговор на торгах клиники Мешалкина. Александр Мартынюк и Яков Кузнецов были признаны виновными в ограничении конкуренции решением суда, и их оштрафовали на полмиллиона рублей каждого, назначив также по два года условного срока заключения.

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Евгений ПокушаловКлиника Мешалкинадело Покушалова
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