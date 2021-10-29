«Это огромная личная трагедия, я всё потерял»: бывший топ-менеджер клиники Мешалкина выступил с последним словом

Евгений Покушалов и другие фигуранты возместили 960 миллионов ущерба из 1,8 миллиарда (сам кардиохирург — 28 миллионов). Кроме того, их имущество арестовали.

5 мая в доход государства взыскали квартиру Евгения Покушалова стоимостью 1,3 миллиона долларов, которая находится в США. Ученый не смог доказать, что приобрел ее на законно заработанные деньги.

В июле 2020 суд вынес приговор двум директорам компаний за участие в картельном сговоре по закупкам Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина. Александр Мартынюк и Яков Кузнецов были признаны виновными в ограничении конкуренции.

