«Это огромная личная трагедия, я всё потерял»: бывший топ-менеджер клиники Мешалкина выступил с последним словом

Евгений Покушалов из клиники Мешалкина признался в растрате 1,9 млрд и раскаялся
29 октября с последним словом в суде Центрального района Новосибирска выступил бывший топ-менеджер клиники имени Мешалкина Евгений Покушалов. Его обвиняют в хищении путем растраты 1,9 миллиарда рублей на госзакупках в составе преступной группы, состоящей из бывшего руководства клиники и директоров фармкомпаний.
Журналистов в суд из-за пандемии коронавируса не пустили, основные тезисы последнего слова кардиохирурга НГС рассказала гособвинитель Оксана Толстых:
— Он раскаялся, признал свою вину, отметив, что в преступный сговор его втянули непосредственные руководители клиники. Сказал, что для него, как человека, посвятившего жизнь науке, произошедшее — огромная личная трагедия, он всё потерял. Отметил, что его достижения признаны во всём мире, что он имеет высшую награду в области науки, ему важно продолжить профессиональную деятельность.
Евгений Покушалов попросил суд снизить категорию тяжести преступления — в случае обвинительного приговора наказание можно было бы заменить на несвязанное с лишением свободы, а то и вовсе ограничиться штрафом.
— В прениях я заявил, что в отношении Евгения Анатольевича нужно изыскать правовой механизм для прекращения уголовного преследования и освобождения от наказания. Необходимо учитывать роль моего подзащитного в рамках уголовного дела. В интересах общества, справедливости и государства сохранить статус Покушалова, в котором он пребывал до уголовного преследования: это человек с большой буквы, врач с большой буквы, специалист высокой квалификации. С учетом раскаяния моего подзащитного позиция гособвинения кажется нам излишне суровой, — прокомментировал НГС Николай Украинцев, адвокат Покушалова.
В прениях прокуратура запросила для хирурга 3,5 года колонии общего режима. Приговор огласят 3 ноября.
— По версии следователей регионального УФСБ России, заместитель директора учреждения в период с 2015 по 2018 год совместно с другими участниками и руководителями коммерческих организаций создал для подконтрольных фирм условия для победы на аукционах, проводимых учреждением в целях закупки медицинских товаров, — ранее сообщали в прокуратуре.
Евгений Покушалов и другие фигуранты возместили 960 миллионов ущерба из 1,8 миллиарда (сам кардиохирург — 28 миллионов). Кроме того, их имущество арестовали.
5 мая в доход государства взыскали квартиру Евгения Покушалова стоимостью 1,3 миллиона долларов, которая находится в США. Ученый не смог доказать, что приобрел ее на законно заработанные деньги.
В июле 2020 суд вынес приговор двум директорам компаний за участие в картельном сговоре по закупкам Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина. Александр Мартынюк и Яков Кузнецов были признаны виновными в ограничении конкуренции.