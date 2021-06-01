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Дело бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина передадут в суд

Евгений Покушалов согласился на сотрудничество с прокуратурой

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Расследование дела шло <nobr class="_">с 2019 года</nobr>

Расследование дела шло с 2019 года

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Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу экс-замдиректора НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина Евгения Покушалова. Он заключил с прокуратурой соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили в прокуратуре, Евгений Покушалов обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

— По версии следователей регионального УФСБ России, заместитель директора учреждения в период с 2015 по 2018 год совместно с другими участниками и руководителями коммерческих организаций создал для подконтрольных фирм условия для победы на аукционах, проводимых учреждением в целях закупки медицинских товаров, — сообщили в ведомстве.

По версии обвинения, таким способом ему удалось похитить почти 1,9 млрд рублей бюджетных средств.

Прокуратура заключила с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Сам Евгений Покушалов в разговоре с НГС отказался комментировать досудебное соглашение.

В прокуратуре добавили, что Покушалов и другие фигуранты возместили 960 млн ущерба. Кроме того, на их имущество наложили арест.

Обвиняемый и другие фигуранты добровольно возместили причиненный преступлением ущерб в размере свыше 960 млн рублей. С целью удовлетворения заявленных представителем Минздрава России исковых требований на принадлежащее обвиняемым и иным лицам имущество наложен арест.

Уголовное дело направят в Центральный районный суд. Расследование дел в отношении других фигурантов продолжается.

Евгения Покушалова задержали в феврале 2019 года. Тогда же стало известно, что в отношении выдающегося кардиохирурга и ученого возбуждено дело о хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).

Почти два месяца Евгений Покушалов провел в СИЗО, но 15 апреля его перевели под домашний арест, а через год отпустили под подписку о невыезде.

Федеральная антимонопольная служба ранее сообщала, что дело Евгения Покушалова связано с хищениями при закупках для клиники.

Кроме того, под следствие попали бывший директор клиники Мешалкина Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова. Александр Караськов написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил о своей невиновности и поделился мыслями, с чем связано задержание.

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ФСБхищениепрокуратура
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