Дело бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина передадут в суд

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу экс-замдиректора НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина Евгения Покушалова. Он заключил с прокуратурой соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили в прокуратуре, Евгений Покушалов обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).