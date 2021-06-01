Дело бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина передадут в суд

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу экс-замдиректора НМИЦ имени академика
Как сообщили в прокуратуре, Евгений Покушалов обвиняется
— По версии следователей регионального УФСБ России, заместитель директора учреждения в период
По версии обвинения, таким способом ему удалось похитить почти
Прокуратура заключила с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Сам Евгений Покушалов в разговоре с НГС отказался комментировать досудебное соглашение.
В прокуратуре добавили, что Покушалов и другие фигуранты возместили
Обвиняемый и другие фигуранты добровольно возместили причиненный преступлением ущерб в размере свыше
Уголовное дело направят в Центральный районный суд. Расследование дел в отношении других фигурантов продолжается.
Евгения Покушалова задержали в феврале
Почти два месяца Евгений Покушалов провел в СИЗО, но
Федеральная антимонопольная служба ранее сообщала, что дело Евгения Покушалова связано с хищениями при закупках для клиники.
Кроме того, под следствие попали бывший директор клиники Мешалкина Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова. Александр Караськов написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил о своей невиновности и поделился мыслями, с чем связано задержание.