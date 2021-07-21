Суд в Новосибирске решил забрать у бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина еще одну квартиру в США

Вчера, 20 июля, Новосибирский областной суд полностью удовлетворил иск прокуратуры к бывшему заместителю директора клиники Мешалкина Евгению Покушалову. В доход государства было решено взыскать его личную квартиру стоимостью 1,3 миллиона долларов, а также квартиру, оформленную на юрлицо. Обе квартиры находятся в США. Решение суда вступило в силу.
В марте суд уже выносил решение по этому иску, тогда его удовлетворили частично. У Покушалова отняли только квартиру, оформленную на него. При этом суд отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании квартиры, совладельцем которой он являлся.
По данным гособвинения, Евгений Покушалов не отразил в ежегодных справках о доходах сведения о его квартире в Нью-Йорке стоимостью 1,3 миллиона долларов. Также он не указал данные о квартире, которую приобрел за счет своей фирмы. Общая стоимость недвижимости составила
— Доказательств приобретения указанной недвижимости на законные доходы в ходе прокурорской проверки не представлено. Прокуратура пришла к выводу о том, что расходы бывшего заместителя директора по указанным сделкам не соответствуют его доходам, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Евгения Покушалова задержали в феврале 2019 года. Тогда же стало известно, что в отношении выдающегося кардиохирурга и ученого возбуждено дело о хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег по
Почти два месяца Евгений Покушалов провел в СИЗО, но 15 апреля его перевели под домашний арест, а через год отпустили под подписку о невыезде. В июне Покушалов заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело передали в суд. Федеральная антимонопольная служба ранее сообщала, что дело Евгения Покушалова связано с хищениями при закупках для клиники.
Кроме того, под следствие попали бывший директор клиники Мешалкина Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова. Александр Караськов написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил о своей невиновности и поделился мыслями, с чем связано задержание.