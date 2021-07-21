Суд в Новосибирске решил забрать у бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина еще одну квартиру в США

Кроме того, под следствие попали бывший директор клиники Мешалкина Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова. Александр Караськов написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил о своей невиновности и поделился мыслями, с чем связано задержание.

