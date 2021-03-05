Суд решил забрать у бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина квартиру в США

Вчера, 4 марта, Советский районный суд Новосибирска рассмотрел иск прокуратуры к бывшему заместителю директора клиники Мешалкина Евгению Покушалову. Иск частично удовлетворили, в доход государства было решено взыскать квартиру стоимостью 1,3 млн долларов, которая находится в США.



По данным гособвинения, Евгений Покушалов не отразил в ежегодных справках о доходах сведения о его квартире в Нью-Йорке стоимостью 1,3 млн долларов. Также он не указал данные о квартире, которую приобрел за счет своей фирмы. Общая стоимость недвижимости составила 123 506 692 рубля. Прокуратура требовала взыскать квартиры в счет государства.