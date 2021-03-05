Суд решил забрать у бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина квартиру в США

Вчера, 4 марта, Советский районный суд Новосибирска рассмотрел иск прокуратуры к бывшему заместителю директора клиники Мешалкина Евгению Покушалову. Иск частично удовлетворили, в доход государства было решено взыскать квартиру стоимостью 1,3 млн долларов, которая находится в США.
По данным гособвинения, Евгений Покушалов не отразил в ежегодных справках о доходах сведения о его квартире в Нью-Йорке стоимостью 1,3 млн долларов. Также он не указал данные о квартире, которую приобрел за счет своей фирмы. Общая стоимость недвижимости составила 123 506 692 рубля. Прокуратура требовала взыскать квартиры в счет государства.
— В ходе прокурорской проверки не представлено доказательств приобретения недвижимости в США на законные доходы. Прокуратурой сделан вывод о несоответствии расходов бывшего заместителя директора по указанным сделкам его доходам, — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Советский районный суд взыскал в доход Российской Федерации квартиру в США, принадлежащую Евгению Покушалову, но отказал во взыскании квартиры, оформленной на юридическое лицо.
После получения судебного акта прокуратура решит вопрос о его обжаловании.
На сайте суда говорится о том, что решение не вступило в законную силу. Евгений Покушалов отказался прокомментировать информацию о взыскании квартиры.
Евгения Покушалова задержали в феврале 2019 года. Он провел в СИЗО два месяца, после чего вышел под домашний арест. В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что дело против него связано с хищениями в клинике Мешалкина.