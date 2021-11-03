Бывшему топ-менеджеру клиники Мешалкина назначили реальный срок в колонии за растрату

Сегодня, 3 ноября, в Центральном районном суде вынесен обвинительный приговор Евгению Покушалову — бывшему заместителю директора клиники Мешалкина

Его дело было вынесено в отдельное производство из дела о хищении 1,9 миллиарда рублей на госзакупках в клинике Мешалкина. Это связано с тем, что Покушалов заключил досудебное соглашение с прокуратурой.



— Покушалов совместно с другими участниками и руководителями коммерческих организаций создал для 7 подконтрольных фирм условия для победы на аукционах на поставку по государственным контрактам медицинских товаров на общую сумму более 7,8 миллиарда рублей. Ему и другим фигурантам удалось похитить бюджетные денежные средства в размере почти 1,9 миллиарда рублей, перечисленные организациям за поставленные товары по завышенным в ходе совершения фиктивных посреднических сделок ценам, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

