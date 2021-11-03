Бывшему топ-менеджеру клиники Мешалкина назначили реальный срок в колонии за растрату

Сегодня, 3 ноября, в Центральном районном суде вынесен обвинительный приговор Евгению Покушалову — бывшему заместителю директора клиники Мешалкина
Его дело было вынесено в отдельное производство из дела о хищении 1,9 миллиарда рублей на госзакупках в клинике Мешалкина. Это связано с тем, что Покушалов заключил досудебное соглашение с прокуратурой.
— Покушалов совместно с другими участниками и руководителями коммерческих организаций создал для 7 подконтрольных фирм условия для победы на аукционах на поставку по государственным контрактам медицинских товаров на общую сумму более 7,8 миллиарда рублей. Ему и другим фигурантам удалось похитить бюджетные денежные средства в размере почти 1,9 миллиарда рублей, перечисленные организациям за поставленные товары по завышенным в ходе совершения фиктивных посреднических сделок ценам, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Вина Евгения Покушалова в растрате в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ) была доказана. Ему назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев колонии общего режима, и штрафа в 400 тысяч рублей, сообщила НГС помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.
Адвокат Покушалова Николай Украинцев заявил, что решение будет обжаловано после получения мотивировочной части решения суда.
— Я считаю приговор излишне суровым: решение не отвечает принципам социальной справедливости, был нарушен баланс интересов человека, общества и государства, — считает Украинцев.
Гособвинение запрашивало для ученого 3,5 года колонии. Сам он в последнем слове просил о несвязанном с лишением свободы наказании. Покушалов сказал, что в преступный сговор его втянули непосредственные руководители клиники. Добавил, что для него, как человека, посвятившего жизнь науке, произошедшее — огромная личная трагедия, он всё потерял. Отметил, что его достижения признаны во всём мире, что он имеет высшую награду в области науки, ему важно продолжить профессиональную деятельность.
4 марта в доход государства была изъята квартира Евгения Покушалова в Нью-Йорке стоимостью 1,3 миллиона долларов. Он не смог доказать приобретение недвижимости на законно заработанные деньги.
В деле о хищении 1,9 миллиарда рублей на госзакупках, кроме Покушалова, было ещё четверо фигурантов: экс-директор клиники Александр Караськов, его супруга Ирина Бойцова, бизнесмены Евгений Первушин и Александр Сорокин. Последние двое — партнеры в семи фирмах: ООО «Фаворит», ООО «Клатона», ООО «Медицинские системы», ООО «Новомед», ООО «Фарминтер», ООО «Легион Новосибирск» и ООО «Инфомед». По данным системы Контур.Фокус в 2015–2018 годах эти компании поставили НМИЦ медицинские изделия и оборудование на сумму более 11 миллиардов рублей.
Караськова и Бойцову задержали в июне 2019 года сотрудники ФСБ Новосибирской области. Супруги пробыли в СИЗО до августа того же года, после чего были отпущены под домашний арест.
19 октября 2021 года уголовное дело о хищении путем растраты 1,9 миллиарда рублей (а также о легализации средств, добытых преступным путем) Караськовым, Бойцовой, Первушиной и Сорокиным было возвращено прокурору Новосибирской области «для устранения препятствий его рассмотрения судом». Все четверо сейчас находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
28 февраля 2020 года новым руководителем клиники Мешалкина приказом министра науки РФ назначили Александра Чернявского. Ранее он почти год исполнял обязанности директора.
Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в 2019 году наложило почти 200 миллионов рублей штрафов на компании в связи с выявлением нескольких картельных сговоров вокруг клиники Мешалкина.