«Его образ демонизирован в СМИ»: в силе оставлен приговор врачу Евгению Покушалову за растрату в 2 миллиарда

9 февраля Новосибирский областной суд оставил в силе приговор бывшему заместителю директора новосибирской клиники Мешалкина Евгению Покушалову: два с половиной года он проведет в колонии общего режима, также его обязали заплатить штраф в
Эту информацию НГС подтвердил адвокат осужденного Николай Украинцев.
— Мы попросили судебную коллегию справедливого подхода к оценке обстоятельств, характеризующих личность Покушалова и его достижения. Его образ в значительной степени демонизирован в средствах массовой информации, Покушалов в какой-то степени стал разменной монетой. На самом деле усилиями его команды бюджет России сэкономил порядка 20 миллиардов рублей в области медицинского импортозамещения. Об этом мы говорили сегодня, и сам хирург написал в своем обращении к президенту России и его полномочному представителю в СФО, — рассказал НГС Украинцев, добавив, что приговор, вероятно, будет обжалован в кассации.
Напомним, 3 ноября 2021 года Покушалова признали виновным в растрате в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Исчезли 1,9 миллиарда рублей на госзакупках в клинике Мешалкина.
Сам хирург заключил досудебное соглашение, дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств. Кого еще подозревают в миллиардных хищениях — читайте по ссылке.
Покушалов и другие фигуранты возместили 960 миллионов ущерба (сам кардиохирург — 28 миллионов). Кроме того, их имущество арестовали.
4 марта 2021 года в доход государства была изъята квартира Евгения Покушалова в Нью-Йорке стоимостью 1,3 миллиона долларов. Он не смог доказать приобретение недвижимости на законно заработанные деньги. 20 июля того же года прокуратура добилась изъятия второй квартиры хирурга в США.
Сейчас в Советском районном суде надзорное ведомство добивается изъятия элитной квартиры тещи и зятя Покушалова за 37 миллионов рублей в Академгородке (ответчиками значатся все трое).
— Также дополнен требованием о конфискации 1,5 миллиона рублей, свыше 260 тысяч долларов и почти 12 тысяч евро, которые были изъяты у Евгения Покушалова при обыске в 2019 году. Убедить прокуроров в законности владения этими средствами ответчику не удалось, — рассказывал ранее НГС представитель прокуратуры.