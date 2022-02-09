«Его образ демонизирован в СМИ»: в силе оставлен приговор врачу Евгению Покушалову за растрату в 2 миллиарда

9 февраля Новосибирский областной суд оставил в силе приговор бывшему заместителю директора новосибирской клиники Мешалкина Евгению Покушалову: два с половиной года он проведет в колонии общего режима, также его обязали заплатить штраф в 400 000 рублей государству.

Эту информацию НГС подтвердил адвокат осужденного Николай Украинцев.



— Мы попросили судебную коллегию справедливого подхода к оценке обстоятельств, характеризующих личность Покушалова и его достижения. Его образ в значительной степени демонизирован в средствах массовой информации, Покушалов в какой-то степени стал разменной монетой. На самом деле усилиями его команды бюджет России сэкономил порядка 20 миллиардов рублей в области медицинского импортозамещения. Об этом мы говорили сегодня, и сам хирург написал в своем обращении к президенту России и его полномочному представителю в СФО, — рассказал НГС Украинцев, добавив, что приговор, вероятно, будет обжалован в кассации.

