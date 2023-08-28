— Они заключили со знакомой одного из них договор по уборке помещений Росздравнадзора по НСО. Работы по этим договорам фактически не выполнялись. Предназначаемые на оплату выполненных работ по договорам денежные средства обвиняемые похитили и распорядились по собственному усмотрению, — добавили в Прокуратуре Новосибирской области.



Следователи полагают, что Хрусталева с Махневым собирались заключить еще один фиктивный договор — уже на 600 тысяч рублей на обслуживание машин. Так они нашли третьего обвиняемого — Сергея Гранина, который был директором одной из новосибирских фирм.