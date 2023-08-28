До суда дошло дело против экс-главы управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елены Хрусталевой, ее зама и новосибирского бизнесмена. В прокуратуре Новосибирской области раскрыли детали громкого расследования.
По версии следствия, Елена Хрусталева в сентябре 2021 года без необходимых по закону процедур приняла на работу Александра Махнева. Он начал работать сначала старшим госинспектором отдела организации контроля в сфере обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а затем начальником отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности.
Чтобы получить назначение, как выяснили следователи, Махнев принес в кадровую службу поддельный диплом о высшем образовании. Где он его купил — выяснить в итоге не удалось.
— Они заключили со знакомой одного из них договор по уборке помещений Росздравнадзора по НСО. Работы по этим договорам фактически не выполнялись. Предназначаемые на оплату выполненных работ по договорам денежные средства обвиняемые похитили и распорядились по собственному усмотрению, — добавили в Прокуратуре Новосибирской области.
Следователи полагают, что Хрусталева с Махневым собирались заключить еще один фиктивный договор — уже на 600 тысяч рублей на обслуживание машин. Так они нашли третьего обвиняемого — Сергея Гранина, который был директором одной из новосибирских фирм.
— После чего обвиняемая, как руководитель Росздравнадзора по НСО, заключила госконтракт, достоверно зная, что фактически услуги по нему оказываться не будут. Таким образом обвиняемые путем составления фиктивных актов приемки выполненных работ по контракту похитили около 200 тысяч рублей, — добавили в прокуратуре.
Но до конца свои намерения обвиняемые, по версии следствия, не довели из-за того, что поняли — ими начали интересоваться силовики.
— Для придания видимости законности своих действий они оформили соглашение о расторжении государственного контракта, — отметили в ведомстве.
Помимо этого, как считает следствие Махнев хотел, используя свое служебное положение, за счет бюджета отремонтировать машину супруге. Но сделать это не смог из-за задержания.
В итоге Елену Хрусталеву обвиняют по ч. 1 ст. 286 «Превышение должностных полномочий», ч. 3 ст. 159 «Мошенничество», ч.3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».
Александр Махнев обвиняется по ч. 3 ст. 327 «Использование поддельного документа», ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».
Новосибирского бизнесмена Сергея Гранина обвиняют по ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».
Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд. Уже наложен арест на 100 тысяч рублей Елены Хрусталевой.
— Также арестованы банковские счета двух обвиняемых, а также автомобиль, принадлежащей супруге последнего, — подчеркнули в Прокуратуре Новосибирской области.
2 августа прошлого года в управлении Росздравнадзора по Новосибирской области полиция проводила обыски.