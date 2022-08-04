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Задержания в Росздравнадзоре

Подчиненному главы Росздравнадзора по НСО избрали меру пресечения

Следователь настаивал на заключении под стражу

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Следователи просили отправить Александра Махнева в СИЗО, но суд не удовлетворил их ходатайство

Следователи просили отправить Александра Махнева в СИЗО, но суд не удовлетворил их ходатайство

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Начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения Росздравнадзора НСО Александра Махнева отправили под домашний арест, как и его руководительницу Елену Хрусталеву. Об этом сообщили в Центральном районном суде.

— Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Махнева А. А. оставлено без удовлетворения. В отношении Махнева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток, — сообщили корреспонденту НГС в Центральном районном суде.

Он пробудет под домашним арестом до 1 октября, как и руководитель управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева. Александр Махнев был освобожден из-под стражи в зале суда.

2 августа в управлении Росздравнадзора по Новосибирской области полиция проводила обыски. Причиной обысков источник РБК Новосибирск называл подозрения силовых структур в незаконном получении денег Хрусталевой и Махневым.

Прокуратура Новосибирской области выяснила, что начальник одного из отделов регионального Росздравнадзора по НСО предъявил поддельный диплом о высшем образовании, чтобы получить должность. Руководителя управления обязали уволить сотрудника.

Следователи возбудили уголовное дело по статье за использование заведомо поддельного официального документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

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