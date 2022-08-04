Подчиненному главы Росздравнадзора по НСО избрали меру пресечения
Следователь настаивал на заключении под стражу
Начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения Росздравнадзора НСО Александра Махнева отправили под домашний арест, как и его руководительницу Елену Хрусталеву. Об этом сообщили в Центральном районном суде.
— Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении
Он пробудет под домашним арестом до 1 октября, как и руководитель управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева. Александр Махнев был освобожден из-под стражи в зале суда.
2 августа в управлении Росздравнадзора по Новосибирской области полиция проводила обыски. Причиной обысков источник РБК Новосибирск называл подозрения силовых структур в незаконном получении денег Хрусталевой и Махневым.
Прокуратура Новосибирской области выяснила, что начальник одного из отделов регионального Росздравнадзора по НСО предъявил поддельный диплом о высшем образовании, чтобы получить должность. Руководителя управления обязали уволить сотрудника.
Следователи возбудили уголовное дело по статье за использование заведомо поддельного официального документа (