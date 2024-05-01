«Врачи не верили»: история россиянки, 18 лет страдающей болезнью как у Марти Макфлая и Мухаммеда Али

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Первые симптомы женщина заметила во время беременности

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Ольге Гребенниковой из Нижнего Новгорода в 39 лет поставили диагноз, который никто не ожидает услышать в молодом возрасте: «болезнь Паркинсона». Уже 18 лет женщина каждый день борется с последствиями недуга, стараясь заниматься обычными делами, спортом и бытом. Наши коллеги из NN.RU пообщались с Ольгой и узнали, как ей удается по-прежнему любить жизнь.

Первые симптомы она заметила во время последней, четвертой, беременности — у нее отнялась рука. Со временем чувствительность вернулась, но пальцы перестали слушаться. Пока младший ребенок подрастал, времени на поход к медикам не находилось.

— В итоге я попала к врачам только через полтора года после этого. Потому что стала чувствовать, что тело перестало слушаться. Попала в больницу, и мне поставили диагноз. Я, конечно, не верила этому. Заведующая отделением сказала: «Этого не может быть, она молодая для такого диагноза. У нее просто депрессия», — постоянно потирая руки вспоминает Ольга.

Болезнь Паркинсона — это медленно развивающееся заболевание центральной нервной системы, которое сопровождается замедленностью движений, дрожанием в покое и нарушением рефлексов. В основе болезни — поражение нервных клеток ствола головного мозга.

После посещения еще нескольких врачей диагноз подтвердился.

— Меня врачи спрашивали: «Сколько у вас детей?» Я говорю: «Четверо. Младший только родился». Ответ был такой: «Ну десять лет у вас еще есть в запасе». Меня тогда это выбило из колеи. А сейчас, несмотря на прогнозы, стаж у меня уже 18 лет. И пока еще не думаю сдаваться: занимаюсь спортом, веду активную жизнь, — с улыбкой рассказывает Ольга.

По каким еще симптомам можно заподозрить болезнь Паркинсона и как Ольге удается поддерживать свое физическое состояние — смотрите в коротком видео чуть выше.

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Болезнь Паркинсона
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