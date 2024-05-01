«Очень контактный и послушный»: хозяйка погибшего от удара током пса-поводыря получила новую собаку

Сейчас питомец осваивается на новом месте Источник: Анастасия Бурмистрова











Новую собаку-поводыря по кличке Олдин получила инвалид по зрению Ирина Бурмистрова. В прошлом году весь Новосибирск потрясла история ее лабрадора Вайта, который погиб от удара током в троллейбусе.



Как рассказала Ирина журналисту НГС, чтобы получить нового питомца, ей пришлось лететь в Москву. Там женщина прошла двухнедельные специальные курсы по подготовке собак-поводырей.



— На две недели летала в Москву в Российскую школу подготовки собак-проводников, оттуда 28 апреля я вернулась с новым питомцем. Теперь у меня черный лабрадор, ему полтора года. Собаку я получила полностью бесплатно, — рассказала Ирина.



По словам женщины, с Олдином она достаточно быстро нашла общий язык. Однако из-за перелета собака испытала сильный стресс, из-за чего пес сейчас боится громких звуков.



— Я уже не первый раз получаю собаку, эта уже третья, поэтому я заранее знала, к чему нужно быть готовой. В целом пес очень контактный и послушный. У нас был очень сложный перелет, Олдин очень испугался на взлете и психологически тяжело перенес перелет. Он остро реагирует на все громкие звуки, — пояснила сибирячка.

Источник: Анастасия Бурмистрова

Сейчас Ирина и Олдин ежедневно гуляют по району, чтобы собака освоилась и выучила основные маршруты, по которым ей предстоит водить хозяйку. Всё это происходит под присмотром дочери Ирины.



— Завтра у нас настоящий квест: утром на работу мы будем добираться сами. После случившегося с предыдущей собакой я не хочу ездить на троллейбусах, поэтому добираться на работу будем на автобусе. Утром это особенно сложно, так как транспорт ходит не так часто и утром он битком, — пояснила Ирина.

