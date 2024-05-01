НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

3 м/c,

с-з.

 743мм 21%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,78
EUR 98,03
Реклама

СРОЧНО

Дава подарил Киркорову необычную сумку — фото

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
Поселок передают Бердску
Лайфхаки для работодателей
Опасные майские грибы
Что купить на Пасху
Ростовые куклы требуют деньги
Онлайн-неделя моды
Школьница родила от очтчима
НГС в Telegram
Животные эксклюзив «Очень контактный и послушный»: хозяйка погибшего от удара током пса-поводыря получила новую собаку

«Очень контактный и послушный»: хозяйка погибшего от удара током пса-поводыря получила новую собаку

Нового помощника зовут Олдин, ему полтора года

851
4 комментария
Сейчас питомец осваивается на новом месте

Новую собаку-поводыря по кличке Олдин получила инвалид по зрению Ирина Бурмистрова. В прошлом году весь Новосибирск потрясла история ее лабрадора Вайта, который погиб от удара током в троллейбусе.

Как рассказала Ирина журналисту НГС, чтобы получить нового питомца, ей пришлось лететь в Москву. Там женщина прошла двухнедельные специальные курсы по подготовке собак-поводырей.

— На две недели летала в Москву в Российскую школу подготовки собак-проводников, оттуда 28 апреля я вернулась с новым питомцем. Теперь у меня черный лабрадор, ему полтора года. Собаку я получила полностью бесплатно, — рассказала Ирина.

По словам женщины, с Олдином она достаточно быстро нашла общий язык. Однако из-за перелета собака испытала сильный стресс, из-за чего пес сейчас боится громких звуков.

— Я уже не первый раз получаю собаку, эта уже третья, поэтому я заранее знала, к чему нужно быть готовой. В целом пес очень контактный и послушный. У нас был очень сложный перелет, Олдин очень испугался на взлете и психологически тяжело перенес перелет. Он остро реагирует на все громкие звуки, — пояснила сибирячка.

Сейчас Ирина и Олдин ежедневно гуляют по району, чтобы собака освоилась и выучила основные маршруты, по которым ей предстоит водить хозяйку. Всё это происходит под присмотром дочери Ирины.

— Завтра у нас настоящий квест: утром на работу мы будем добираться сами. После случившегося с предыдущей собакой я не хочу ездить на троллейбусах, поэтому добираться на работу будем на автобусе. Утром это особенно сложно, так как транспорт ходит не так часто и утром он битком, — пояснила Ирина.

Предыдущая собака-поводырь Ирины погибла при входе в троллейбус из-за того, что через нее прошел ток из механизма к мокрому асфальту. Животное выполнило функцию заземления. Трагедия произошла 21 июля на остановке «Ж/м "Станиславский"».

ПО ТЕМЕ
Собака-поводырь Убило током Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Мнение
Водолеям — выигрыш, Козерогам — отговорки: чего ждать в мае всем знакам Зодиака. Таро-прогноз
Анастасия Першина
Мнение
Мытье полов, проверка сотен тетрадей и штрафы за жалобы. Школьный учитель — об условиях работы
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Дима,  29

Сергей,  41

Роман,  33

Ди,  26

Сергей,  40

Всё Суета,  47

Начать знакомиться
Объявления

теплицы

31 500 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление