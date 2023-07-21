Следователи начали проверку из-за гибели собаки-поводыря — объясняем, по какой статье

Следователи начали проверку из-за гибели собаки-поводыря от удара тока от троллейбуса. Трагедия произошла сегодня, 21 июля, рано утром на остановке «Ж/м Станиславский».
Как сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области, начата доследственная проверка по ч.1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей».
Ранее эксперт объяснил, что собака-поводырь погибла при входе в троллейбус из-за того, что через нее прошел ток из механизма к мокрому асфальту.
Очевидцы трагедии рассказали, как всё произошло. Сейчас тело животного увезли на вскрытие.