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Следователи начали проверку из-за гибели собаки-поводыря — объясняем, по какой статье

Трагедия произошла на остановке

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Вайт прожил всего семь месяцев со своей хозяйкой

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Следователи начали проверку из-за гибели собаки-поводыря от удара тока от троллейбуса. Трагедия произошла сегодня, 21 июля, рано утром на остановке «Ж/м Станиславский».

Как сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области, начата доследственная проверка по ч.1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей».

Ранее эксперт объяснил, что собака-поводырь погибла при входе в троллейбус из-за того, что через нее прошел ток из механизма к мокрому асфальту.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Читатель НГС

Очевидцы трагедии рассказали, как всё произошло. Сейчас тело животного увезли на вскрытие.

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