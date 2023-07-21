«Убило током от троллейбуса»: собака-поводырь погибла на остановке в Новосибирске

В Новосибирске на остановке в районе улицы Станиславского убило собаку-поводыря — очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» заявили, что животное погибло от удара тока от троллейбуса.
— Собаку-поводыря убило током от троллейбуса. Неравнодушные прохожие пытаются реанимировать, — написал очевидец произошедшего в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
Видео было опубликовано в группе сегодня, 21 июля, около 8:30.
На нем видно, что собака-поводырь лежит на земле у выхода из троллейбуса. Рядом плачет владелица, а одна из прохожих пытается вернуть животное к жизни.
— Сколько жаловалась, что эти троллейбусы не исправны, — плачет хозяйка собаки.
Редакция НГС обратилась с запросом в мэрию Новосибирска.
Почему в троллейбусах иногда бьет током ранее объясняли в мэрии Новосибирска.