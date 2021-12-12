Четверых новосибирцев ударило током в троллейбусе за декабрь — мэрия Новосибирска объяснила причины

В Новосибирске с начала декабря четырех человек ударило током в троллейбусах, сообщили НГС в мэрии Новосибирска. Сейчас продолжаются расследования по каждому случаю, и по завершении проверок будет дана оценка действиям персонала.
Специалисты департамента транспорта также объяснили, что утечка тока в троллейбусах, которая и ощущается как удар тока, может быть связана с изменениями погоды. А именно с колебаниями температуры нижних слоев атмосферы около нулевых значений, высокой влажностью воздуха, выпадением осадков в виде мокрого снега и дождя.
Замер величины тока в троллейбусах, как сообщили в пресс-службе мэрии, должен производиться ежедневно по типовой инструкции по обеспечению электробезопасности троллейбусов.
— В случае выявления превышения предельно допустимого значения тока утечки троллейбус от эксплуатации отстраняется, и производится его ремонт. Для обеспечения проведения замеров тока утечки все троллейбусные депо в полной мере укомплектованы переносными и стационарными приборами контроля типа СКТУ-Р и УКТУ-НЛ, — сообщили в департаменте транспорта Новосибирска.
Каждую неделю должны производить замер сопротивления изоляции электрических цепей. Это должно помочь своевременно выявить ослабление изоляции и предотвратить рост утечек выше установленных нормативами значений.
Для того чтобы обновить подвижной состав троллейбусов, в мэрии и Министерстве транспорта и дорожного хозяйства готовят заявку на участие в программе обновления подвижного состава в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Если заявка будет одобрена, то Новосибирске появится 87 новых троллейбусов: 52 троллейбуса поставят в 2022 году и 35 — в 2023 году.
Неделю назад стало известно о двух случаях ударов током в новосибирских троллейбусах. 4 декабря в троллейбусе № 23 током ударило девушку. По словам пострадавшей, Зинаиды, она упала, но ни водитель, ни кондуктор троллейбуса ей не помогли. Около часа она ждала на остановке, пока отойдут ноги. Зинаида рассказывала журналисту НГС, что после инцидента обратилась в больницу. В Следственном комитете начали доследственную проверку по статье 238 в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. МКП «ГЭТ» начал ревизию электрооборудования.
Через несколько дней, вечером 5 декабря , в троллейбусе № 10 в Дзержинском районе мужчину и его 6-летнего сына ударило током. Из-за удара пострадавшим пришлось обратиться в больницу. Следственный комитет по Новосибирской области также начал доследственную проверку.
Состояние общественного транспорта в Новосибирске постоянно подвергается критике. В частности, депутаты троллейбусы назвали «дровами».