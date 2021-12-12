Четверых новосибирцев ударило током в троллейбусе за декабрь — мэрия Новосибирска объяснила причины

В Новосибирске с начала декабря четырех человек ударило током в троллейбусах, сообщили НГС в мэрии Новосибирска. Сейчас продолжаются расследования по каждому случаю, и по завершении проверок будет дана оценка действиям персонала.

Специалисты департамента транспорта также объяснили, что утечка тока в троллейбусах, которая и ощущается как удар тока, может быть связана с изменениями погоды. А именно с колебаниями температуры нижних слоев атмосферы около нулевых значений, высокой влажностью воздуха, выпадением осадков в виде мокрого снега и дождя.