«Троллейбусы — это дрова»: о каких еще проблемах депутаты заявили новому транспортному чиновнику Новосибирска

Сегодня, 13 октября, новый начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев выступил на заседании комиссии депутатов по городскому хозяйству. Он рассказал про подготовку города к зиме, а в ответ выслушал мнения о проблемах, которые надо в городе решить. От депутата Андрея Гудовского среди прочего поступило предложение отказаться от троллейбусов, а депутат Наталья Пинус назвала ситуацию со снегоуборочной техникой катастрофической.

О чем говорил Васильев

По словам Константина Васильева, в этом году убирать город от снега будет 467 единиц техники. На сегодняшний день техника для зимнего содержания дорог готова на 64%, круглогодичного содержания дорог — на 80%. Штат водителей укомплектован: механизаторами — на 70%, дорожными рабочими — на 80%. Власти закупают противогололедный реагент «Бионорд», смеси для посыпки дорог.