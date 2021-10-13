«Троллейбусы — это дрова»: о каких еще проблемах депутаты заявили новому транспортному чиновнику Новосибирска

Депутат Андрей Гудовский предложил выбросить из Новосибирска троллейбусы
Сегодня, 13 октября, новый начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев выступил на заседании комиссии депутатов по городскому хозяйству. Он рассказал про подготовку города к зиме, а в ответ выслушал мнения о проблемах, которые надо в городе решить. От депутата Андрея Гудовского среди прочего поступило предложение отказаться от троллейбусов, а депутат Наталья Пинус назвала ситуацию со снегоуборочной техникой катастрофической.
О чем говорил Васильев
По словам Константина Васильева, в этом году убирать город от снега будет 467 единиц техники. На сегодняшний день техника для зимнего содержания дорог готова на 64%, круглогодичного содержания дорог — на 80%. Штат водителей укомплектован: механизаторами — на 70%, дорожными рабочими — на 80%. Власти закупают противогололедный реагент «Бионорд», смеси для посыпки дорог.
— В предстоящий зимний сезон на территории города будет работать снегоплавильная станция на улице Широкой. Услугами данной станции в течение зимнего сезона будут пользоваться ДЭУ-1, ДЭУ-3, ДЭУ-4. Также определены площадки для временного складирования снега — 10 штук. Документы согласованы, площадки для приема снега подготовлены, — сообщил начальник департамента.
По его словам, в 2021 году власти заключили муниципальные контракты на поставку 20 единиц специализированной техники (мини-погрузчики с щетками), которая будет использоваться в том числе для уборки тротуаров.
— Техника предоставлена с оплатой в 2021 году — 50 миллионов, в 2022 году — 50 миллионов. Поставка планируется в ноябре-декабре 2021 года, — сообщил Константин Васильев.
«Всю контактную сеть надо убрать»
Во время обсуждения предстоящего сезона председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин попросил нового начальника департамента создать специальную рабочую группу по уборке города от снега. В свою очередь, депутат Андрей Гудовский обратил внимание Константина Васильева на работу ДЭУ, где «пропадают деньги», и неожиданно предложил избавить город от троллейбусов.
— ДЭУ — это просто черная дыра, где пропадают деньги на содержание, зарплаты и так далее — полтора-два миллиарда. В актах контрольно-счетной палаты, которые проходят через нашу комиссию, постоянно: неэффективное использование, вплоть до воровства, — отметил Андрей Гудовский. — Есть еще ГЭТ (Горэлектротранспорт), на который мы тратим в год от 300 до 500 миллионов рублей. Троллейбусы — это дрова, которые уже пора выбрасывать. Вся контактная сеть — ее просто надо взять, убрать — и всё. Это одно из предложений, — сказал он.
Нужно больше снегоуборочной техники
Депутат Наталья Пинус назвала ситуацию со снегоуборочной техникой катастрофической, так как город обеспечен техникой меньше, чем на 30%, и новые 20 единиц ситуацию не спасут. Кроме того, она попросила нового начальника департамента изменить систему оценки результатов уборки города с количественного показателя (когда считают, сколько снега вывезли) на качественный.
Не так давно авторедактор НГС Дмитрий Косенко поделился своим мнением о том, почему Новосибирску не нужны трамваи. После этого обозреватель НГС Стас Соколов, который является давним поклонником этого вида транспорта, высказал противоположенное мнение. Он уверен, что трамвай может быть для Новосибирска настоящим спасением. Просто нужно научиться им правильно пользоваться.
В сентябре директор ДЭУ