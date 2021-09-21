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На новосибирских дорогах решили использовать новую смесь для очистки дорог от снега

Возможно, весной грязи станет меньше

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В Новосибирск завезли <nobr class="_">40 000</nobr> <nobr class="_">куб. м</nobr> противогололедных материалов

В Новосибирск завезли 40 000 куб. м противогололедных материалов

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В Новосибирске этой зимой будут использовать противогололедную смесь, в которой соотношение отсева и соли изменится по сравнению с тем, что было прошедшей зимой. Директор ДЭУ № 1 Алексей Лыков заявил, что из-за этого улицы станут чище весной.

— До этого момента мы заготавливали материал с соотношением фракционной составляющей и соли 90 на 10 процентов. С этого сезона мы будем готовить материал 50 на 50 процентов. Преследуем две цели: материал будет более корректно работать на проезжей части и снизит объем выноса фракционной составляющей с улиц Новосибирска. Нам после того как зима пройдет, меньше надо будет убирать песка с проезжей части и тротуаров, — объяснил сегодня, 21 сентября, Алексей Лыков.

Глава ДЭУ отметил, что такой состав будут использовать практически на всей улично-дорожной сети города. Специалисты заготовили 40 000 куб. м противогололедных материалов, до конца октября привезут еще 14 000.

При этом центральную часть города — на Красный проспект, проспект Димитрова, улицу Нарымскую, Вокзальную и Октябрьскую магистрали — решили обрабатывать реагентом «Бионорд». В этом году его закупили в объеме 5500 куб. м.

— Что касается работы с противогололедными материалами, такими как «Бионорд», особенно двухфазного материала, здесь техники в ДЭУ не хватает в достаточно больших объемах. Дефицит составляет если не 80, то 70%, — сообщил Алексей Лыков.

Он уточнил, что техники для рассыпки других материалов в ДЭУ достаточно, однако она устарела.

В июне ДЭУ № 1 объявило аукцион на покупку «Бионорда» на 2023 год. Рассказываем, сколько город за него заплатил. Ранее на отсев и реагент поступали жалобы, потому что из-за них дороги становятся грязными.

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песко-соляная смесьуборка снегаобработка улиц«Бионорд»отсев
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