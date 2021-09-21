На новосибирских дорогах решили использовать новую смесь для очистки дорог от снега

В Новосибирске этой зимой будут использовать противогололедную смесь, в которой соотношение отсева и соли изменится по сравнению с тем, что было прошедшей зимой. Директор ДЭУ
— До этого момента мы заготавливали материал с соотношением фракционной составляющей и соли 90 на 10 процентов. С этого сезона мы будем готовить материал 50 на 50 процентов. Преследуем две цели: материал будет более корректно работать на проезжей части и снизит объем выноса фракционной составляющей с улиц Новосибирска. Нам после того как зима пройдет, меньше надо будет убирать песка с проезжей части и тротуаров, — объяснил сегодня,
Глава ДЭУ отметил, что такой состав будут использовать практически на всей улично-дорожной сети города. Специалисты заготовили
При этом центральную часть города — на Красный проспект, проспект Димитрова, улицу Нарымскую, Вокзальную и Октябрьскую магистрали — решили обрабатывать реагентом «Бионорд». В этом году его закупили в объеме 5500
— Что касается работы с противогололедными материалами, такими как «Бионорд», особенно двухфазного материала, здесь техники в ДЭУ не хватает в достаточно больших объемах. Дефицит составляет если не 80, то 70%, — сообщил Алексей Лыков.
Он уточнил, что техники для рассыпки других материалов в ДЭУ достаточно, однако она устарела.
В июне ДЭУ