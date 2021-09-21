На новосибирских дорогах решили использовать новую смесь для очистки дорог от снега

В Новосибирске этой зимой будут использовать противогололедную смесь, в которой соотношение отсева и соли изменится по сравнению с тем, что было прошедшей зимой. Директор ДЭУ № 1 Алексей Лыков заявил, что из-за этого улицы станут чище весной.

— До этого момента мы заготавливали материал с соотношением фракционной составляющей и соли 90 на 10 процентов. С этого сезона мы будем готовить материал 50 на 50 процентов. Преследуем две цели: материал будет более корректно работать на проезжей части и снизит объем выноса фракционной составляющей с улиц Новосибирска. Нам после того как зима пройдет, меньше надо будет убирать песка с проезжей части и тротуаров, — объяснил сегодня, 21 сентября , Алексей Лыков.