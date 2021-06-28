Мэрия Новосибирска объявила о многомиллионных контрактах на «Бионорд» — его хватит на две зимы

В Новосибирске купят «Бионорд» на две зимы
Департамент транспорта и дорожно-устроительного комплекса мэрии объявил аукцион на поставку «комплекса зимнего содержания дорог» для ДЭУ
Всего победитель должен будет поставить 5500 тонн противогололедного материала на общую сумму 137 миллионов рублей. Это максимальная стоимость контракта, которая в процессе торгов будет снижаться.
В состав закупки должен войти противогололедный материал в количестве 3500 тонн; двухфазный противогололедный материал, включающий 1500 тонн твердой фазы и 500 тонн жидкой.
— Назначение товара: борьба с зимней скользкостью на автомобильных дорогах и тротуарах и поддержание в допустимом состоянии элементов объектов дорожного хозяйства в процессе их эксплуатации в зимний период, — говорится в документах закупки.
Срок поставки товара указан с июня 2022 года по март 2023 года. В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что аукцион объявлен на приобретение противогололедного материала «Бионорд».
Также в мэрии сообщили, что на ближайшую зиму (на период 2021–2022 годов) планируется купить несколько видов реагентов. В частности, концентрат минеральный — галит (каменная соль для технического применения) и отсев дробления горных пород для приготовления смеси для посыпки дорог.
Кроме того, на сезон 2021–2022 уже заключен контракт на поставку противогололедного материала «Бионорд», двухфазного противогололедного материала «Бионорд — смоченный» на сумму 129,9 миллиона рублей.
Гололед — давняя проблема Новосибирска, только за прошлую зиму почти 500 горожан получили травмы из-за льда.
Весной в город приходит другая проблема — пыль. С начала апреля в Новосибирске начали использовать специальный пылеподавляющий реагент, но только на центральных улицах. Он, по задумке дорожников, должен был исправлять ситуацию с пылью и грязью, которая обостряется в нашем городе каждую весну. Мы сфотографировали улицы, которые обработали первыми, — посмотрите, виден ли эффект от использования.