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Мэрия Новосибирска объявила о многомиллионных контрактах на «Бионорд» — его хватит на две зимы

Город купит 5500 тонн материала на 2023 год

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Противоледные материалы поставят к зиме 2023 года

Противоледные материалы поставят к зиме 2023 года

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В Новосибирске купят «Бионорд» на две зимы

Департамент транспорта и дорожно-устроительного комплекса мэрии объявил аукцион на поставку «комплекса зимнего содержания дорог» для ДЭУ № 1. Власти решили закупить «Бионорд» уже на 2023 год.

Всего победитель должен будет поставить 5500 тонн противогололедного материала на общую сумму 137 миллионов рублей. Это максимальная стоимость контракта, которая в процессе торгов будет снижаться.

В состав закупки должен войти противогололедный материал в количестве 3500 тонн; двухфазный противогололедный материал, включающий 1500 тонн твердой фазы и 500 тонн жидкой.

— Назначение товара: борьба с зимней скользкостью на автомобильных дорогах и тротуарах и поддержание в допустимом состоянии элементов объектов дорожного хозяйства в процессе их эксплуатации в зимний период, — говорится в документах закупки.

Срок поставки товара указан с июня 2022 года по март 2023 года. В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что аукцион объявлен на приобретение противогололедного материала «Бионорд».

Также в мэрии сообщили, что на ближайшую зиму (на период 2021–2022 годов) планируется купить несколько видов реагентов. В частности, концентрат минеральный — галит (каменная соль для технического применения) и отсев дробления горных пород для приготовления смеси для посыпки дорог.

Кроме того, на сезон 2021–2022 уже заключен контракт на поставку противогололедного материала «Бионорд», двухфазного противогололедного материала «Бионорд — смоченный» на сумму 129,9 миллиона рублей.

Гололед — давняя проблема Новосибирска, только за прошлую зиму почти 500 горожан получили травмы из-за льда.

Весной в город приходит другая проблема — пыль. С начала апреля в Новосибирске начали использовать специальный пылеподавляющий реагент, но только на центральных улицах. Он, по задумке дорожников, должен был исправлять ситуацию с пылью и грязью, которая обостряется в нашем городе каждую весну. Мы сфотографировали улицы, которые обработали первыми, — посмотрите, виден ли эффект от использования.

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гололедзима
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