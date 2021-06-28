Мэрия Новосибирска объявила о многомиллионных контрактах на «Бионорд» — его хватит на две зимы

Департамент транспорта и дорожно-устроительного комплекса мэрии объявил аукцион на поставку «комплекса зимнего содержания дорог» для ДЭУ № 1 . Власти решили закупить «Бионорд» уже на 2023 год.

Всего победитель должен будет поставить 5500 тонн противогололедного материала на общую сумму 137 миллионов рублей. Это максимальная стоимость контракта, которая в процессе торгов будет снижаться.



В состав закупки должен войти противогололедный материал в количестве 3500 тонн; двухфазный противогололедный материал, включающий 1500 тонн твердой фазы и 500 тонн жидкой.