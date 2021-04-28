Как выглядят дороги Новосибирска, которые обрабатывают специальной жидкостью от пыли: 6 фото (видите эффект?)

4 дороги Новосибирска поливают жидким реагентом от пыли
С начала апреля в Новосибирске начали использовать специальный пылеподавляющий реагент, правда, пока на центральных улицах. Он, по задумке дорожников, должен исправлять ситуацию с пылью и грязью, которая обостряется в нашем городе каждую весну.
Мы узнали в мэрии, какие участки дорог сейчас обеспыливают, а к маю начнут мыть с шампунем, — показываем, как они сейчас выглядят.
Как заявил мэр Анатолий Локоть на вчерашней встрече с журналистами, он уже дал поручение ДЭУ города расширить практику использования шампуня и применять его не только в центре.
Сегодня горожанам дышать особенно трудно — Новосибирск накрыло смогом, из-за чего солнце окрасилось в кроваво-красный цвет.
Известный блогер и урбанист Илья Варламов отметил, что весенне-летняя пыль — это проблема многих городов, но решить ее можно. Поэтому Илья в своей статье предложил простой план