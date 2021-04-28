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Тема дняОткуда дым в Новосибирске? Несколько версий

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Как выглядят дороги Новосибирска, которые обрабатывают специальной жидкостью от пыли: 6 фото (видите эффект?)

К майским праздникам их начнут мыть с шампунем

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Нет, это не фильтр, наложенный на фото. Город без листвы выглядит именно <nobr class="_">так —</nobr> серым и запыленным. И, похоже, пылеподавляющий реагент не спасает

Нет, это не фильтр, наложенный на фото. Город без листвы выглядит именно так — серым и запыленным. И, похоже, пылеподавляющий реагент не спасает

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4 дороги Новосибирска поливают жидким реагентом от пыли

С начала апреля в Новосибирске начали использовать специальный пылеподавляющий реагент, правда, пока на центральных улицах. Он, по задумке дорожников, должен исправлять ситуацию с пылью и грязью, которая обостряется в нашем городе каждую весну.

Мы узнали в мэрии, какие участки дорог сейчас обеспыливают, а к маю начнут мыть с шампунем, — показываем, как они сейчас выглядят.

Участок от метро "Гагаринская" к Площади Калинина — одна из четырех дорог, которую начали обеспыливать с начала апреля. Вечер <nobr class="_">26 апреля —</nobr>&nbsp; всё та же пыль и дымка

Участок от метро "Гагаринская" к Площади Калинина — одна из четырех дорог, которую начали обеспыливать с начала апреля. Вечер 26 апреля —  всё та же пыль и дымка

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Еще один обработанный участок <nobr class="_">дороги —</nobr> Димитровский мост. На ваш взгляд, заметен эффект от применения реагента?

Еще один обработанный участок дороги — Димитровский мост. На ваш взгляд, заметен эффект от применения реагента?

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Район железнодорожного вокзала (Вокзальная магистраль) тоже вошел в четверку участков, где применялся реагент

Район железнодорожного вокзала (Вокзальная магистраль) тоже вошел в четверку участков, где применялся реагент

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На этом участке Нарымской тоже без особенных перемен

На этом участке Нарымской тоже без особенных перемен

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И наконец, начало Красного проспекта. Хотя от дымки и пыли вокруг он скорее Серый, а не Красный

И наконец, начало Красного проспекта. Хотя от дымки и пыли вокруг он скорее Серый, а не Красный

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Как заявил мэр Анатолий Локоть на вчерашней встрече с журналистами, он уже дал поручение ДЭУ города расширить практику использования шампуня и применять его не только в центре.

Сегодня горожанам дышать особенно трудно — Новосибирск накрыло смогом, из-за чего солнце окрасилось в кроваво-красный цвет.

Известный блогер и урбанист Илья Варламов отметил, что весенне-летняя пыль — это проблема многих городов, но решить ее можно. Поэтому Илья в своей статье предложил простой план из 5 пунктов, которые спасут российские города (и Новосибирск в частности). Рассказываем детально, что нужно сделать, по мнению урбаниста.

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грязьпыльреагент
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