Как выглядят дороги Новосибирска, которые обрабатывают специальной жидкостью от пыли: 6 фото (видите эффект?)

С начала апреля в Новосибирске начали использовать специальный пылеподавляющий реагент, правда, пока на центральных улицах. Он, по задумке дорожников, должен исправлять ситуацию с пылью и грязью, которая обостряется в нашем городе каждую весну.

Мы узнали в мэрии, какие участки дорог сейчас обеспыливают, а к маю начнут мыть с шампунем, — показываем, как они сейчас выглядят.