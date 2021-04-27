Урбанист Илья Варламов дал 5 советов по избавлению города от пыли. Как их применить для Новосибирска?

Урбанист объяснил, как лишить Новосибирск звания «пылесибирска»
Не так давно наш фотограф запечатлел 8 кадров весеннего города с особенностями, известными каждому новосибирцу: когда пыль находится на дорогах, автомобилях и в воздухе. Урбанист Илья Варламов отметил, что весенне-летняя пыль — это проблема многих городов. Решить эту проблему, к слову, можно. Поэтому Илья в своей статье предложил простой план из 5 пунктов, которые спасут российские города (и Новосибирск в частности) от этой напасти. Публикуем его текст целиком. Давайте вместе изучим план действий, а затем обсудим в комментариях.
Не успели российские города оправиться от уличных потопов, как пришла новая напасть — пылевые бури. Власти регионов в спешном порядке отправляют коммунальщиков выскребать с улиц накопившийся за зиму песок, чтобы тот не разлетался по округе, вот только это почему-то не особо спасает. Может показаться, что пыль весной — это что-то постоянное и неизбежное, с чем нет смысла бороться. Но на самом деле всё не так — главным виновником пылевых бурь является совсем не ветер. Сегодня хочу вам рассказать, что нужно делать, чтобы пылевые бури забыли про ваш город.
1. Следить, чтобы на улицах не было открытого грунта
Удивительно, но многие до сих пор считают, что достаточно раскидать по городу землю, чтобы вдоль улиц был густой красивый газон. На самом деле газон таким образом вырастить не удастся, зато земля будет постоянным источником грязи и станет разлетаться по округе каждый раз, когда дует сильный ветер. А что делать, если цветочки не взошли еще? Всё просто. Любым доступным способом грунт укрыть. Галька, кора — что угодно. По этой же причине вокруг деревьев нужно делать приствольные решетки. В городе открытого грунта быть не должно. Совсем. Вообще. Никогда. Тогда и не будет пыли в таком количестве. Хотите красивый густой газон — покупайте его в рулонах и расстилайте, но надеяться на то, что в раскиданной грязи вырастет отличная трава и сделает ваш город чистым и зеленым, бессмысленно.
2. Делать качественное благоустройство
Какую бы вы замечательную плитку ни положили, какой бы ровный асфальт у вас ни был, если дорогу постоянно затапливает во время дождя, то всё равно будет грязь. А если будет грязь, то во время сильного ветра будут и пылевые бури. То же самое относится к разрушенному благоустройству. Под колесами машин остатки асфальта стираются в ту самую пыль, происхождение которой часто не могут объяснить чиновники.
3. Запретить чудакам парковаться на газоне
Любой автомобилист имеет все шансы стать мудаком, если ему плевать на окружающих и он начинает ставить свою колымагу где попало. Когда эта история становится массовой, мы снова получаем тот самый открытый грунт и пылевые бури в придачу. Согласитесь, что, когда десятки машин месят говно, а потом выезжают на улицы города, ни о каком отсутствии пыли говорить не приходится. В той же Европе автомобилю во дворе места чаще всего вообще не оставляют. Дорожка защищена столбиками, а парковка только для велосипедов. Как результат — везде чисто и весной нет того объема пыли, как в России.
4. Перестать уничтожать деревья
Да, если в городе вместо нормальных раскидистых деревьев и кустарников будут одни лишь большие пеньки, то вместе с нашей микрорайонной застройкой, где круглый год гуляет ветер, мы получим много пыли в воздухе. Деревья в городе нужны не только для красоты — это еще и основа его хорошей экологии, они в том числе являются преградой для ветра и не дают разносить грязь и песок.
5. Использовать зимой вместо песка гранитную крошку
Хватит засыпать песком дороги зимой! Нет, серьезно, вы думаете, что если постоянно сыпать несколько месяцев песок на дороги, то он потом сам куда-то исчезнет? Не исчезнет, если только вы сами его не уберете (а это не так просто). В странах загнивающей Европы, скажем, тротуары посыпают гранитной крошкой, ее потом можно собрать весной, помыть и использовать повторно. Самое главное, что она не летает пылью в воздухе. Посмотрите, как выглядят улицы в Финляндии весной.
Да, гранитную крошку нужно убирать, но зато это и близко не похоже на тот же Новосибирск на этой неделе.
Запомните, пыль весной — это следствие ошибок проектирования, неграмотного управления городом, плохого администрирования парковок. Вот и всё.
Ранее Илья Варламов не раз критиковал Новосибирск и его власти. Например, недавно он раскритиковал затопленные улицы Оби. В администрации города рассказали, что в конце марта на уборку выделили 420 тысяч, но их недостаточно. Также Илья выложил на своем ютьюб-канале ролик про стыдную уборку снега в Новосибирске.