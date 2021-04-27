Урбанист Илья Варламов дал 5 советов по избавлению города от пыли. Как их применить для Новосибирска?

Не успели российские города оправиться от уличных потопов, как пришла новая напасть — пылевые бури. Власти регионов в спешном порядке отправляют коммунальщиков выскребать с улиц накопившийся за зиму песок, чтобы тот не разлетался по округе, вот только это почему-то не особо спасает. Может показаться, что пыль весной — это что-то постоянное и неизбежное, с чем нет смысла бороться. Но на самом деле всё не так — главным виновником пылевых бурь является совсем не ветер. Сегодня хочу вам рассказать, что нужно делать, чтобы пылевые бури забыли про ваш город.



1. Следить, чтобы на улицах не было открытого грунта



Удивительно, но многие до сих пор считают, что достаточно раскидать по городу землю, чтобы вдоль улиц был густой красивый газон. На самом деле газон таким образом вырастить не удастся, зато земля будет постоянным источником грязи и станет разлетаться по округе каждый раз, когда дует сильный ветер. А что делать, если цветочки не взошли еще? Всё просто. Любым доступным способом грунт укрыть. Галька, кора — что угодно. По этой же причине вокруг деревьев нужно делать приствольные решетки. В городе открытого грунта быть не должно. Совсем. Вообще. Никогда. Тогда и не будет пыли в таком количестве. Хотите красивый густой газон — покупайте его в рулонах и расстилайте, но надеяться на то, что в раскиданной грязи вырастет отличная трава и сделает ваш город чистым и зеленым, бессмысленно.