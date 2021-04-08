«Каждую весну это неожиданность»: блогер Илья Варламов раскритиковал затопленные улицы Оби

Известный московский блогер Илья Варламов раскритиковал в своих ЖЖ и инстаграме ситуацию с состоянием улиц города Оби после начала весны. С приходом оттепели сугробы начали таять, из-за них стали образовываться лужи — людям стало невозможно пройти по городу.

«Город превращается в болото»

Блогер проиллюстрировал свои публикации снимками от местных жителей. Один из авторов фото Даниил Елисеев рассказал корреспонденту НГС, что блогер увидел снимки у него в соцсети/

На кадрах в блоге Варламова — обширные лужи и огромное количество грязи. Варламов недоумевает, как городские власти могут такое допустить.