«Каждую весну это неожиданность»: блогер Илья Варламов раскритиковал затопленные улицы Оби

Илья Варламов раскритиковал огромные лужи в городе под Новосибирском
Известный московский блогер Илья Варламов раскритиковал в своих ЖЖ и инстаграме ситуацию с состоянием улиц города Оби после начала весны. С приходом оттепели сугробы начали таять, из-за них стали образовываться лужи — людям стало невозможно пройти по городу.
«Город превращается в болото»
Блогер проиллюстрировал свои публикации снимками от местных жителей. Один из авторов фото Даниил Елисеев рассказал корреспонденту НГС, что блогер увидел снимки у него в соцсети/
На кадрах в блоге Варламова — обширные лужи и огромное количество грязи. Варламов недоумевает, как городские власти могут такое допустить.
— Обычно наши города не готовы к зиме, но настоящим бедствием для них оказывается весна. Чиновников и коммунальщиков ввергает в ступор тот факт, что снег, который они отказывались вывозить с улиц несколько месяцев, начинает быстро таять. Город превращается в болото, по нему становится невозможно перемещаться, причем не только пешеходам, но и автомобилям, — рассказывает Варламов.
Варламов заявляет, что в целом в Оби снег никто не убирал, поэтому улицы либо затоплены, либо покрыты слоем грязи.
— В Оби есть «дорога жизни» — надземный переход, соединяющий две части города. Весной вдруг оказалось, что в переход подняться почти невозможно, потому что у подножия лестницы образовалась широкая и глубокая лужа. Жители Оби решили проблему мокрых ног с помощью покрышки. Теперь они сначала пытаются балансировать на покрышке, а потом прыгают с нее на лестницу. Безбарьерная среда во всем великолепии! — пишет Варламов.
⠀— Когда я вижу подобные картины, мне хочется спросить: а зачем вообще таким городам мэрия? Для чего нужны все эти бесконечные чиновники в синих пиджаках, если по городу невозможно пройти, если горожане вынуждены сами решать свои проблемы? — задается вопросами блогер.
Блогер упомянул, что по итогам 2020 года Обь стала единственным городом Новосибирской области с благоприятной городской средой. Такое исследование провел Минстрой РФ, он рассчитал «индекс качества городской среды».
— Боюсь представить, что творится в каком-нибудь Болотном или Тогучине, которые набрали минимальные баллы, — пишет Варламов.
Что говорят в администрации
Ситуацию с подтопленными улицами прокомментировала заместитель главы администрации города Оби Ольга Корчагина. Она сказала, что видела пост блогера.
— По поводу покрышки около подземного перехода — это территория РЖД, ее обслуживает ТУАД. Сообщение появилось
Как рассказала Ольга, в конце марта был введен режим повышенной готовности, связанный с противопаводковыми мероприятиями. Тогда же из бюджета выделили около 420 тысяч рублей для уборки и вывоза снега.
— За эти деньги полностью со всего города снег не вывезешь. Были выбраны места, наиболее подверженные подтоплению. Из этих мест снег вывезли. Плюс часть снега — это частные территории и УК. С ними мы проводим разъяснительные беседы, рассылаем письма и выезжаем на места.
По словам Ольги, в городе есть места, где ежегодно возникают проблемы. По каждой ситуации вопрос решается в отдельности.
Блогер также не забыл и Новосибирск, отмечая, что город «утонул в талой воде пару недель назад».
— И если это происходит в третьем по величине городе России, ничего удивительного, что его пригороды тоже стали непригодными для жизни. Вот в городе Оби находится аэропорт Толмачёво. Так сказать, ворота в столицу Сибири, — пишет Илья Варламов.
Накануне в Новосибирске на дороге на улице Петухова образовалась огромная лужа, машинам пришлось практически плыть по дороге. Долгожданное потепление в Новосибирске обернулось вполне ожидаемым появлением многочисленных луж. Местами целые улицы превратились в каналы, а дворы — в озера. Обозреватель НГС собрал кадры, которые позволят хоть немного почувствовать себя жителем Венеции. Всё равно путешествие туда из Новосибирска пока невозможно, вне зависимости от наличия денег.