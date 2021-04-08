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Тема дняКем работают чиновники, на которых заводили дела?

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«Каждую весну это неожиданность»: блогер Илья Варламов раскритиковал затопленные улицы Оби

В администрации города рассказали, что в конце марта на уборку выделили 420 тысяч, но их недостаточно

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Покрышка спасает жителей Оби от огромной лужи

Покрышка спасает жителей Оби от огромной лужи

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Илья Варламов раскритиковал огромные лужи в городе под Новосибирском

Известный московский блогер Илья Варламов раскритиковал в своих ЖЖ и инстаграме ситуацию с состоянием улиц города Оби после начала весны. С приходом оттепели сугробы начали таять, из-за них стали образовываться лужи — людям стало невозможно пройти по городу.

«Город превращается в болото»

Блогер проиллюстрировал свои публикации снимками от местных жителей. Один из авторов фото Даниил Елисеев рассказал корреспонденту НГС, что блогер увидел снимки у него в соцсети/

На кадрах в блоге Варламова — обширные лужи и огромное количество грязи. Варламов недоумевает, как городские власти могут такое допустить.

— Обычно наши города не готовы к зиме, но настоящим бедствием для них оказывается весна. Чиновников и коммунальщиков ввергает в ступор тот факт, что снег, который они отказывались вывозить с улиц несколько месяцев, начинает быстро таять. Город превращается в болото, по нему становится невозможно перемещаться, причем не только пешеходам, но и автомобилям, — рассказывает Варламов.

Варламов заявляет, что в целом в Оби снег никто не убирал, поэтому улицы либо затоплены, либо покрыты слоем грязи.

— В Оби есть «дорога жизни» — надземный переход, соединяющий две части города. Весной вдруг оказалось, что в переход подняться почти невозможно, потому что у подножия лестницы образовалась широкая и глубокая лужа. Жители Оби решили проблему мокрых ног с помощью покрышки. Теперь они сначала пытаются балансировать на покрышке, а потом прыгают с нее на лестницу. Безбарьерная среда во всем великолепии! — пишет Варламов.

Посреди лужи лежит покрышка, которую используют для передвижения&nbsp;

Посреди лужи лежит покрышка, которую используют для передвижения 

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⠀— Когда я вижу подобные картины, мне хочется спросить: а зачем вообще таким городам мэрия? Для чего нужны все эти бесконечные чиновники в синих пиджаках, если по городу невозможно пройти, если горожане вынуждены сами решать свои проблемы? — задается вопросами блогер.

Блогер упомянул, что по итогам 2020 года Обь стала единственным городом Новосибирской области с благоприятной городской средой. Такое исследование провел Минстрой РФ, он рассчитал «индекс качества городской среды».

— Боюсь представить, что творится в каком-нибудь Болотном или Тогучине, которые набрали минимальные баллы, — пишет Варламов.

На фото в блоге Варламова опубликованы места города, по которым сложно передвигаться без резиновых сапог

На фото в блоге Варламова опубликованы места города, по которым сложно передвигаться без резиновых сапог

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Что говорят в администрации

Ситуацию с подтопленными улицами прокомментировала заместитель главы администрации города Оби Ольга Корчагина. Она сказала, что видела пост блогера.

— По поводу покрышки около подземного перехода — это территория РЖД, ее обслуживает ТУАД. Сообщение появилось 5 апреля. Буквально на следующий день ТУАД вместе с нашим МКУ «Городское хозяйство» расчистили снег, пробили канавку, лужи сейчас там нет, — утверждает замглавы администрации Оби.

Как рассказала Ольга, в конце марта был введен режим повышенной готовности, связанный с противопаводковыми мероприятиями. Тогда же из бюджета выделили около 420 тысяч рублей для уборки и вывоза снега.

— За эти деньги полностью со всего города снег не вывезешь. Были выбраны места, наиболее подверженные подтоплению. Из этих мест снег вывезли. Плюс часть снега — это частные территории и УК. С ними мы проводим разъяснительные беседы, рассылаем письма и выезжаем на места.

По словам Ольги, в городе есть места, где ежегодно возникают проблемы. По каждой ситуации вопрос решается в отдельности.

Блогер также не забыл и Новосибирск, отмечая, что город «утонул в талой воде пару недель назад».

— И если это происходит в третьем по величине городе России, ничего удивительного, что его пригороды тоже стали непригодными для жизни. Вот в городе Оби находится аэропорт Толмачёво. Так сказать, ворота в столицу Сибири, — пишет Илья Варламов.

Накануне в Новосибирске на дороге на улице Петухова образовалась огромная лужа, машинам пришлось практически плыть по дороге. Долгожданное потепление в Новосибирске обернулось вполне ожидаемым появлением многочисленных луж. Местами целые улицы превратились в каналы, а дворы — в озера. Обозреватель НГС собрал кадры, которые позволят хоть немного почувствовать себя жителем Венеции. Всё равно путешествие туда из Новосибирска пока невозможно, вне зависимости от наличия денег.

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Илья Варламовталая вода
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