Новосибирск поплыл: 10 фото, на которых столица Сибири напоминает Венецию

Долгожданное потепление в Новосибирске обернулось вполне ожидаемым появлением многочисленных луж. Местами целые улицы превратились в каналы, а дворы — в озёра. Обозреватель НГС собрал кадры, которые позволят хоть немного почувствовать себя жителем Венеции. Всё равно путешествие туда из Новосибирска пока невозможно, вне зависимости от наличия денег.

В вашем дворе — гигантская лужа или большие сугробы? Присылайте фото в Директ нашего инстаграма @ngs_news. Вот ссылка.

Тротуары на улице Мира превратились в каналы. Гондола там, конечно, не пройдет, но вот промочить ноги по щиколотку вполне реально. Местные жители по тающим сугробам пробираются вдоль этих неожиданных водных артерий.

