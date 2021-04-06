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Тема дняГодовщина Локтя на посту мэра. Что изменилось?

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Новосибирск поплыл: 10 фото, на которых столица Сибири напоминает Венецию

Если весной нельзя избежать луж, то можно попробовать найти в них что-то красивое

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На некоторых улицах остро не хватает гондол&nbsp;

На некоторых улицах остро не хватает гондол 

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Улицы Новосибирска стали похожи на каналы Венеции из-за растаявшего снега

Долгожданное потепление в Новосибирске обернулось вполне ожидаемым появлением многочисленных луж. Местами целые улицы превратились в каналы, а дворы — в озёра. Обозреватель НГС собрал кадры, которые позволят хоть немного почувствовать себя жителем Венеции. Всё равно путешествие туда из Новосибирска пока невозможно, вне зависимости от наличия денег.

В вашем дворе — гигантская лужа или большие сугробы? Присылайте фото в Директ нашего инстаграма @ngs_news. Вот ссылка.

Тротуары на улице Мира превратились в каналы. Гондола там, конечно, не пройдет, но вот промочить ноги по щиколотку вполне реально. Местные жители по тающим сугробам пробираются вдоль этих неожиданных водных артерий.

Тротуар на улице Мира

Тротуар на улице Мира

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Водные преграды гарантированно ждут вас в любой низине. Это дорога по старому мосту через Тулу. Местные жители пользуются ей регулярно (здесь не так грязно и не так шумно, как на новом мосту, где идет транспорт). Но без сапог сюда лучше пока не соваться.

Дорога в районе старого моста через реку Тулу

Дорога в районе старого моста через реку Тулу

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Местами на тротуарах возникают целые озёра, обойти которые можно, только выйдя на проезжую часть. Но снег продолжает таять, так что скоро сезонные водоемы займут и большую часть дороги тоже.

На улице Мира лужи выходят на проезжую часть

На улице Мира лужи выходят на проезжую часть

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Живописные лужи разлились в самом центре города. К счастью, именно здесь — на Советской — водную преграду можно форсировать по «дамбе» из асфальта, которую соорудили перед воротами, чтобы вода не текла во двор.

Тротуар на Советской

Тротуар на Советской

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Перед зданием Оперного театра раскинулось настоящее озеро. Но работники лопаты и лома уже пробивают канал, чтобы вода ушла отсюда вниз — в сторону площади Ленина.

Ручьи в Театральном сквере&nbsp;

Ручьи в Театральном сквере 

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Во дворах, откуда воде некуда деться, возникли настоящие озёра, которые рискованно пересекать даже на автомобиле.

Лужа во дворе в Ленинском районе&nbsp;

Лужа во дворе в Ленинском районе 

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Центр города в этом смысле куда безопасней, здесь лужи мельче и вообще появляются периодически. Всё-таки мэрия в двух шагах.

Тротуар, ведущий к Красному проспекту

Тротуар, ведущий к Красному проспекту

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Для того чтобы увидеть настоящую красоту, ценителям прекрасного стоит съездить в спальные районы. Смотрите, какие безупречные отражения смог сфотографировать читатель НГС в районе улицы Петухова.

Зеркальные отражения на улице Петухова

Зеркальные отражения на улице Петухова

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Красоту можно увидеть даже там, где иной человек просто начал бы ругаться и жаловаться. Но тот, кто тонко чувствует прекрасное, может заметить его даже в луже, преградившей путь к зданию АЗС.

Лужа перед зданием автозаправки в районе станции «Сеятель»

Лужа перед зданием автозаправки в районе станции «Сеятель»

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Особенно эффектны лужи с наступлением вечера в безветренную погоду. Даже обычные пятиэтажки в них приобретают вид немного таинственный и слегка романтический.

Пейзаж на Дуси Ковальчук&nbsp;

Пейзаж на Дуси Ковальчук 

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Возможно, единственные, кто безоговорочно радуется весеннему потопу, — это дети. Особенно если родители позаботились о том, чтобы те надели резиновые сапоги, и не препятствуют покорению луж.

В этой подборке мы попытались увидеть в тающей воде красоту. Но не все готовы воспринимать заливающие город лужи таким образом. В конце марта на НГС выходила подборка фото дорог и тротуаров, которые с приходом тепла выглядят так, как будто в Новосибирске недавно закончились уличные бои.

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