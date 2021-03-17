«Большой братский сугроб»: Илья Варламов выложил ролик про уборку снега в Новосибирске

Известный блогер Илья Варламов, который на днях выложил очередной выпуск новостей, сидя на большом сугробе в центре Новосибирска, сегодня опубликовал отдельный ролик, посвященный нашему городу.

— Недавно я побывал в Новосибирске, который стал похож на большой братский сугроб, и решил показать вам, как живет зимняя Россия, которую не хотят выкапывать из-под снега, — сообщил он зрителям.

На протяжении всего видеоролика Илья Варламов ходит по городу и пытается оценить качество уборки снега, а также найти преимущество неубранных улиц.