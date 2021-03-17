«Большой братский сугроб»: Илья Варламов выложил ролик про уборку снега в Новосибирске

Илья Варламов выпустил ролик про Новосибирск
Известный блогер Илья Варламов, который на днях выложил очередной выпуск новостей, сидя на большом сугробе в центре Новосибирска, сегодня опубликовал отдельный ролик, посвященный нашему городу.
— Недавно я побывал в Новосибирске, который стал похож на большой братский сугроб, и решил показать вам, как живет зимняя Россия, которую не хотят выкапывать из-под снега, — сообщил он зрителям.
На протяжении всего видеоролика Илья Варламов ходит по городу и пытается оценить качество уборки снега, а также найти преимущество неубранных улиц.
— Здесь тротуары не чистят вообще. Люди просто снег утрамбовывают ногами, и всё. Гигантские сугробы выше человеческого роста. Зато опять же, друзья, давайте искать плюсы. Меня постоянно критикуют, говорят: «Варламов, ты постоянно видишь один негатив, учись видеть хорошее даже в этих сугробах». А я вижу. Смотрите, справа шумная дорога, и вот эти вот гигантские сугробы выше человеческого роста, они служат своеобразным защитным барьером от дороги. Мы не видим машин, они поглощают шум. Как защитные экраны от грязи, от шума, от этого ужаса, — поделился блогер.
Больше всего Илью Варламова удивило почищенное крыльцо мэрии и окрестной территории, тогда как в других районах он возмущался тем, что по тротуару невозможно пройти.
— Наверное, единственное место, где все буквально вылизано и ничто не говорит о снежной зиме, — это крыльцо мэрии. Как видно, тут чистота и порядок. В общем, выходя с работы, мэр Новосибирска не понимает, чем так недовольны люди, — комментирует Варламов.
В конце ролика он говорит, что некоторые новосибирцы недружелюбны из-за состояния городской среды. И если бы он жил в Новосибирске, то был бы самым злым и угрюмым человеком на свете.
Ранее Илья Варламов включил два новосибирских здания в список самых уродливых в России.