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«Снежная катастрофа»: блогер Илья Варламов оценил качество уборки улиц в Новосибирске

Он удивился, почему третий по численности город России тонет в сугробах

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Илья Варламов начал выпуск, сидя на куче снежных глыб

Илья Варламов начал выпуск, сидя на куче снежных глыб

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Блогер Илья Варламов записал выпуск новостей из Новосибирска

Блогер Илья Варламов записал новый выпуск новостей «Чё Происходит» из Новосибирска. Ролик опубликован на его ютьюб-канале.

В начале видео он рассказал, что съемки прошлого ролика проходили во время метели на Чукотке. Тогда комментаторы начали гадать, откуда будет следующий выпуск. Одни предлагали жерло вулкана, другие — Марс. Но, по словам Варламова, нашлось место гораздо страшнее — это Новосибирск.

— Чем же опасен Новосибирск? Новосибирск зимой опасен снегом. Да, в это сложно поверить, но третий по численности населения город России не могут убирать. Эта снежная катастрофа, этот снежный апокалипсис тут происходит каждый год. Из года в год город тонет в сугробах. Ходить по городу невозможно. На тротуарах наледь, какие-то тропинки люди себе по снегу делают. Многие новосибирцы зимой просто не выходят из дома, особенно это касается пожилых и маломобильных, которые не могут выйти даже со двора. Снег в Новосибирске по какой-то непонятной причине не убирают, — описал ситуацию Илья Варламов.

Всё это время блогер сидел на куче снежных глыб, расположенных в центре города.

Ранее Илья Варламов составил личный рейтинг «Лучшие и худшие города России», в котором Новосибирск занял только 50-е место.

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Илья Варламовуборка снега в Новосибирске
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