«Снежная катастрофа»: блогер Илья Варламов оценил качество уборки улиц в Новосибирске

Блогер Илья Варламов записал новый выпуск новостей «Чё Происходит» из Новосибирска. Ролик опубликован на его ютьюб-канале.

В начале видео он рассказал, что съемки прошлого ролика проходили во время метели на Чукотке. Тогда комментаторы начали гадать, откуда будет следующий выпуск. Одни предлагали жерло вулкана, другие — Марс. Но, по словам Варламова, нашлось место гораздо страшнее — это Новосибирск.

— Чем же опасен Новосибирск? Новосибирск зимой опасен снегом. Да, в это сложно поверить, но третий по численности населения город России не могут убирать. Эта снежная катастрофа, этот снежный апокалипсис тут происходит каждый год. Из года в год город тонет в сугробах. Ходить по городу невозможно. На тротуарах наледь, какие-то тропинки люди себе по снегу делают. Многие новосибирцы зимой просто не выходят из дома, особенно это касается пожилых и маломобильных, которые не могут выйти даже со двора. Снег в Новосибирске по какой-то непонятной причине не убирают, — описал ситуацию Илья Варламов.