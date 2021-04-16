Новосибирск накрыло пылью. 8 фото, на которых надо постараться, чтобы разглядеть город

Новосибирск без традиционной весенней пыли представить уже сложно — кажется, проблема существовала всегда.

В прошлом году власти отчитывались, что тестируют новые средства против пыли, и даже обещали посыпать дороги специальной противогололедной смесью, в которой минимум пылевых частиц. Результаты этих мер можно оценить уже сейчас, поскольку город почти избавился от снега, а высокая плюсовая температура так и манит погулять.