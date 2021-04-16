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Новосибирск накрыло пылью. 8 фото, на которых надо постараться, чтобы разглядеть город

Публикуем знакомые всем новосибирцам пейзажи: весна, оттаявшие тротуары и вездесущая пыль

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Заниматься спортом, да и просто прогуливаться в такую погоду весьма затруднительно из-за пыли, но уж очень заманчиво из-за тепла&nbsp;

Заниматься спортом, да и просто прогуливаться в такую погоду весьма затруднительно из-за пыли, но уж очень заманчиво из-за тепла 

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В Новосибирск вернулась весенняя пыль

Новосибирск без традиционной весенней пыли представить уже сложно — кажется, проблема существовала всегда.

В прошлом году власти отчитывались, что тестируют новые средства против пыли, и даже обещали посыпать дороги специальной противогололедной смесью, в которой минимум пылевых частиц. Результаты этих мер можно оценить уже сейчас, поскольку город почти избавился от снега, а высокая плюсовая температура так и манит погулять.

Наш фотограф Александр Ощепков тоже прогулялся по улицам Новосибирска, и вот что он увидел. Публикуем 8 говорящих снимков (никаких фильтров!) — как думаете, стало ли в сравнении с прошлым годом лучше?

Сейчас сервис мониторинга атмосферного воздуха CityAir оценивает качество воздуха в Новосибирске в <nobr class="_">4–5 баллов из 10</nobr>. Судя по предыдущим дням, к вечеру эта оценка может вырасти <nobr class="_">до 7 баллов</nobr>

Сейчас сервис мониторинга атмосферного воздуха CityAir оценивает качество воздуха в Новосибирске в 4–5 баллов из 10. Судя по предыдущим дням, к вечеру эта оценка может вырасти до 7 баллов

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При этом, по данным сервиса, сложнее всего приходится жителям левобережья. Именно там станция CityAir фиксирует максимальную на текущий момент оценку (<nobr class="_">5 баллов</nobr>)

При этом, по данным сервиса, сложнее всего приходится жителям левобережья. Именно там станция CityAir фиксирует максимальную на текущий момент оценку (5 баллов)

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Впрочем, чтобы понять, что с воздухом в городе сейчас всё плохо, не нужно смотреть специальные сервисы — достаточно взглянуть на эти фото

Впрочем, чтобы понять, что с воздухом в городе сейчас всё плохо, не нужно смотреть специальные сервисы — достаточно взглянуть на эти фото

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Разобрать номера впереди стоящих машин еще можно, хоть и непросто

Разобрать номера впереди стоящих машин еще можно, хоть и непросто

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Вот кадр из центра города — дорога утопает в клубах пыли

Вот кадр из центра города — дорога утопает в клубах пыли

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Стройки и дорожные работы тоже вносят свою лепту в создание пылевой дымки в городе

Стройки и дорожные работы тоже вносят свою лепту в создание пылевой дымки в городе

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Пыль больше всего концентрируется вдоль крупных магистралей

Пыль больше всего концентрируется вдоль крупных магистралей

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В прошлом мае, когда город задыхался от пыли, мы поговорили с вице-мэром Олегом Клемешовым о том, почему Новосибирск такой пыльный и когда его очистят от грязи.

А вот три версии, откуда в городе берется пыль, — слушаем экологов, экспертов и мэра Локтя.

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пейзажпыльпыль в Новосибирске
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