«В планах перейти на шампунь»: пять дорог Новосибирска полили пылеподавляющей жидкостью

На улицах Новосибирска начали применять пылеподавляющую жидкость, а к майским праздникам дорожники будут использовать шампунь.



— В апреле в центральной части города на таких улицах как Красный проспект, Вокзальная магистраль, Димитровский мост, Нарымская в целях уменьшения пылеобразования был применен специальный жидкий пылеподавляющий реагент (ППР). Также к майским праздникам в планах перейти на применение шампуня для мойки этих улиц, — сообщили корреспонденту НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

