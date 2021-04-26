«В планах перейти на шампунь»: пять дорог Новосибирска полили пылеподавляющей жидкостью

В Новосибирске начали применять жидкость для подавления пыли
На улицах Новосибирска начали применять пылеподавляющую жидкость, а к майским праздникам дорожники будут использовать шампунь.
— В апреле в центральной части города на таких улицах как Красный проспект, Вокзальная магистраль, Димитровский мост, Нарымская в целях уменьшения пылеобразования был применен специальный жидкий пылеподавляющий реагент (ППР). Также к майским праздникам в планах перейти на применение шампуня для мойки этих улиц, — сообщили корреспонденту НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
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