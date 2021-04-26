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«В планах перейти на шампунь»: пять дорог Новосибирска полили пылеподавляющей жидкостью

В мэрии рассказали, как борются с пылью в городе

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С улиц Новосибирска, как уточняют в мэрии, уже вывезли <nobr class="_">9 тысяч</nobr> тонн грязи, но вот дышать в городе не стало <nobr class="_">легче —</nobr> сегодня качество воздуха вновь ухудшилось

С улиц Новосибирска, как уточняют в мэрии, уже вывезли 9 тысяч тонн грязи, но вот дышать в городе не стало легче — сегодня качество воздуха вновь ухудшилось

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В Новосибирске начали применять жидкость для подавления пыли

На улицах Новосибирска начали применять пылеподавляющую жидкость, а к майским праздникам дорожники будут использовать шампунь.

— В апреле в центральной части города на таких улицах как Красный проспект, Вокзальная магистраль, Димитровский мост, Нарымская в целях уменьшения пылеобразования был применен специальный жидкий пылеподавляющий реагент (ППР). Также к майским праздникам в планах перейти на применение шампуня для мойки этих улиц, — сообщили корреспонденту НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Сейчас в дневную смену на улицы города выходят около 120 единиц техники, 70 из них — летняя подметальная техника. По ночам работают 50 единиц техники.

— Погодные условия весной текущего года только с 3 апреля позволили вывести вакуумно-подметальные машины, подметально-уборочные машины типа «Скандия» и поливомоечные машины и только в дневные смены, так как ночные отрицательные температуры не позволяли проводить уборку данной техникой. Порой по ночам приходилось использовать реагенты для устранения гололеда на дорогах, — объяснили в департаменте.

По данным мэрии, с улиц города уже было убрано 9 тысяч тонн смёта и грязи.

Механизированная уборка на дорогах и тротуарах первой и второй категории (там, где большая проходимость) проводится раз в сутки, на дорогах третьей и четвертой категории — раз в трое суток.

Сегодня утром, 26 апреля, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составил 7 баллов из 10. Такие данные приводит сервис мониторинга воздуха Airvoice. Из-за пыли в регионе был введен режим неблагоприятных метеоусловий.

Зимой ситуация в Новосибирске была не лучше — жители постоянно жаловались на смог и неприятные запахи. Мы поговорили с экспертами, как грязный воздух влияет на здоровье.

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