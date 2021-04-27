27 апреля вторник
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 6/10
usd 74.77
eur 90.45
Тема дняБизнесмены сказали, как будут работать 1-10 мая

Все новости

Все новости

Смог над Новосибирском превратил солнце в яркий красно-оранжевый шар

В городе высокий уровень загрязнения воздуха

2 784
30Обсудить

Поделиться

По данным сервиса Airvoice, загрязнение воздуха оценивается <nobr class="_">на 7 баллов из 10</nobr>

По данным сервиса Airvoice, загрязнение воздуха оценивается на 7 баллов из 10

Поделиться

В Новосибирске сегодня, 27 апреля, рано утром можно было наблюдать очень яркий восход. Солнце окрасилось в красно-оранжевый цвет.

При этом в городе зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. По данным сервиса Airvoice, он оценивается на 7 баллов из 10. В Новосибирске из-за этого ввели режим неблагоприятной для рассеивания вредных примесей обстановки.

Воздух в Новосибирске сейчас не безопасен

Воздух в Новосибирске сейчас не безопасен

Поделиться

Читатели НГС и пользователи соцсетей сняли на фото необычное солнце.

Читатели НГС заметили яркий шар

Читатели НГС заметили яркий шар

Поделиться

Картина пугающая

Картина пугающая

Поделиться

Солнце было очень заметно

Солнце было очень заметно

Поделиться

Многие сделали фото необычного утра

Многие сделали фото необычного утра

Поделиться

С приходом осадков и усилением ветра до 18 м/с качество воздуха в городе должно улучшиться.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

качество воздухасмог
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (30)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...