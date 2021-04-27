Смог над Новосибирском превратил солнце в яркий красно-оранжевый шар

В Новосибирске сегодня,
При этом в городе зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. По данным сервиса Airvoice, он оценивается на
Читатели НГС и пользователи соцсетей сняли на фото необычное солнце.
С приходом осадков и усилением ветра до
В городе высокий уровень загрязнения воздуха
В Новосибирске сегодня,
При этом в городе зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. По данным сервиса Airvoice, он оценивается на
Читатели НГС и пользователи соцсетей сняли на фото необычное солнце.
С приходом осадков и усилением ветра до
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