В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий из-за пыли. Когда будет легче дышать?

Режим неблагоприятных метеоусловий объявили в Новосибирске 26 апреля
В Новосибирске ввели режим неблагоприятной для рассеивания вредных примесей обстановки. Но с приходом осадков и усилением ветра до 18 м/с качество воздуха в городе должно улучшиться.
— С 11 часов 26 апреля до 20 часов
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.
По данным сервиса AirVoice, сегодня утром качество воздуха в городе оценивалось в
— Качество воздуха оставляет желать лучшего: пыль, могут быть накопления вредных примесей, в основном от автотранспорта, чем от предприятий. Мы выпустили предупреждения до тех пор, пока не пойдут осадки и не задует ветер более ощутимый. В ближайшие три дня мы ждем смещение с запада, из-за Урала, к нам серии циклонов, ложбин, фронтальных зон — ждем неустойчивую погоду. В Новосибирске ожидаются дожди с перерывами и разной интенсивности — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
По словам синоптика, теплая воздушная масса будет смещаться быстро, также будет сопровождаться усилением ветра, особенно
27 апреля в Новосибирске переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью
28 апреля в городе небольшой дождь. Ночью
29 апреля в Новосибирске местами небольшой дождь. В дневные часы
— Затем в тыл будет заходить холодный воздух, похолодает
В прошлом мае, когда город задыхался от пыли, мы поговорили с вице-мэром Олегом Клемешовым о том, почему Новосибирск такой пыльный и когда его очистят от грязи.
А вот три версии, откуда в городе берется пыль, — слушаем экологов, экспертов и мэра Локтя.