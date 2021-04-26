В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий из-за пыли. Когда будет легче дышать?

В Новосибирске ввели режим неблагоприятной для рассеивания вредных примесей обстановки. Но с приходом осадков и усилением ветра до 18 м/с качество воздуха в городе должно улучшиться.

— С 11 часов 26 апреля до 20 часов 27 апреля на территории города Новосибирска ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов, — передали предупреждение от синоптиков в пресс-центре мэрии Новосибирска.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

