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В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий из-за пыли. Когда будет легче дышать?

В городе ожидается усиление ветра на этой неделе

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Днем 28 апреля в городе усилится ветер до 18 м/с

Днем 28 апреля в городе усилится ветер до 18 м/с

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Режим неблагоприятных метеоусловий объявили в Новосибирске 26 апреля

В Новосибирске ввели режим неблагоприятной для рассеивания вредных примесей обстановки. Но с приходом осадков и усилением ветра до 18 м/с качество воздуха в городе должно улучшиться.

— С 11 часов 26 апреля до 20 часов 27 апреля на территории города Новосибирска ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов, — передали предупреждение от синоптиков в пресс-центре мэрии Новосибирска.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

По данным сервиса AirVoice, сегодня утром качество воздуха в городе оценивалось в 7 баллов из 10. На выходных жители Новосибирска жаловались на неприятный запах в разных районах города.

— Качество воздуха оставляет желать лучшего: пыль, могут быть накопления вредных примесей, в основном от автотранспорта, чем от предприятий. Мы выпустили предупреждения до тех пор, пока не пойдут осадки и не задует ветер более ощутимый. В ближайшие три дня мы ждем смещение с запада, из-за Урала, к нам серии циклонов, ложбин, фронтальных зон — ждем неустойчивую погоду. В Новосибирске ожидаются дожди с перерывами и разной интенсивности — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, теплая воздушная масса будет смещаться быстро, также будет сопровождаться усилением ветра, особенно 28-го ночью и 29-го днем

27 апреля в Новосибирске переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью +3... +5 градусов. Днем +15... +17 градусов. Ветер юго-западный, ночью 3–8 м/с, днем 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

28 апреля в городе небольшой дождь. Ночью +5... +7 градусов. Днем +18... +20 градусов. Ветер юго-западный, ночью 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Днем 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

29 апреля в Новосибирске местами небольшой дождь. В дневные часы +4... +6 градусов. Днем +15... +17 градусов. Ветер юго-восточный, ночью 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Днем 5–10 м/с.

— Затем в тыл будет заходить холодный воздух, похолодает 30 апреля и, как зачастую у нас бывает, 1 мая, — добавила синоптик.

В прошлом мае, когда город задыхался от пыли, мы поговорили с вице-мэром Олегом Клемешовым о том, почему Новосибирск такой пыльный и когда его очистят от грязи.

А вот три версии, откуда в городе берется пыль, — слушаем экологов, экспертов и мэра Локтя.

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