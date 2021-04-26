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«Очень дымно»: в Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха

Жители пожаловались на дымку в городе

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Над городом повисла неприятная дымка

Над городом повисла неприятная дымка

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В Новосибирске уровень загрязнения воздуха достиг 7 баллов

Сегодня утром, 26 апреля, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составил 7 баллов из 10. Такие данные приводит сервис мониторинга воздуха Airvoice.

— В городе очень дымно, что даже с правого берега не видно левого, — сообщил в редакцию НГС читатель Михаил.

Сервис отмечает ухудшение качества воздуха во всех районах города&nbsp;

Сервис отмечает ухудшение качества воздуха во всех районах города 

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Ухудшение качества воздуха в Новосибирске началось вечером 25 апреля. Тогда сервис показывал 6–7 баллов загрязнения.

Новосибирские синоптики дали предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.

— С 26 по 30 апреля в Новосибирске сохранится высокая пожароопасность 4-го класса, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Вчера жители Новосибирска жаловались на неприятный запах в разных районах города.

Жители Новосибирска периодически жалуются на смог и грязный воздух. Одной из причин ухудшения экологии называют неблагоприятные погодные условия и концентрацию выхлопов из-за больших пробок. Как это всё отражается на здоровье новосибирцев — корреспондент НГС узнала у экспертов.

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загрязнение воздухаэкологияздоровье
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