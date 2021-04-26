«Очень дымно»: в Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха

В Новосибирске уровень загрязнения воздуха достиг
Сегодня утром,
— В городе очень дымно, что даже с правого берега не видно левого, — сообщил в редакцию НГС читатель Михаил.
Ухудшение качества воздуха в Новосибирске началось вечером
Новосибирские синоптики дали предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.
— С 26 по 30 апреля в Новосибирске сохранится высокая пожароопасность
Вчера жители Новосибирска жаловались на неприятный запах в разных районах города.
Жители Новосибирска периодически жалуются на смог и грязный воздух. Одной из причин ухудшения экологии называют неблагоприятные погодные условия и концентрацию выхлопов из-за больших пробок. Как это всё отражается на здоровье новосибирцев — корреспондент НГС узнала у экспертов.