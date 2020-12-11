Чем опасен воздух, которым дышат жители Новосибирска? Разбираемся с экспертами

Эксперты рассказали об опасности смога в Новосибирске
С начала зимы обстановка в Новосибирске складывается не самая благоприятная — жители почти ежедневно жалуются на смог и грязный воздух. Одной из причин ухудшения экологии называют неблагоприятные погодные условия и концентрацию выхлопов из-за больших пробок. Как это всё отражается на здоровье новосибирцев — корреспондент НГС узнала у экспертов.
Смог, вызванный продуктами горения бытовых отходов или продуктами горения угля или иными, более агрессивными факторами, оказывает нагрузку на бронхолегочную систему, а именно на реснитчатый эпителий верхних дыхательных путей. Об этом говорит врач-терапевт, врач КЛД, эксперт «ИНВИТРО-Сибирь» Михаил Гумалевский.
— Некоторые соединения летучей взвеси могут обладать местно-раздражающим действием, что может приводить к бронхоспазму у больных бронхиальной астмой, детей-аллергиков и людей, потенциально подверженных риску
О том, что ситуация осложняется пандемией, говорит и доктор медицинских наук, профессор кафедры гигиены и экологии НГМУ Галина Крашенина.
— Когда в организм поступают какие-то токсические вещества, то резервы организма расходуются еще и на их обезвреживание, сохранение гомеостаза. Поэтому такие факторы риска, как повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, тоже могут влиять на устойчивость организма и его резистентность. Болезни органов дыхания связаны и с болезнями сердечно-сосудистой системы. Но прежде всего, конечно, страдают органы дыхания. У людей, склонных к аллергическим реакциям, чаще развивается бронхиальная астма. Кроме того, пыль и смог влияют на кожу, органы зрения. И в этом отношении стоит изучать пыль по составу, чтобы точнее определить степень риска, — отметила эксперт.
По оценке Михаила Гумалевского, состав смога разнороден и полипотентен (то есть имеет многообразную структуру. — Прим. ред.), а значит, может содержать различные компоненты животного и неживотного происхождения, органических веществ и отдельных загрязнителей.
— В частности, это различные продукты горения бензина и солярки, использующиеся в двигателях внутреннего сгорания автомобилей. В подобной экологической обстановке у горожан могут обостряться хронические обструктивные болезни легких, иные хронические поражения бронхолегочной системы, у детей-аллергиков это может спровоцировать дыхательные нарушения вплоть до стеноза. Да и просто избыточная токсическая и пылевая нагрузка на организм, связанная с качеством и общей загрязненностью окружающего воздуха в целом, не способствует улучшению здоровья, — заключил он.
Где в Новосибирске самый грязный воздух и как наш город выглядит в сравнении с другими регионами, мы рассказывали накануне. Посмотрите на инфографику о качестве воздуха в мегаполисах.