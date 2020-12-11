Чем опасен воздух, которым дышат жители Новосибирска? Разбираемся с экспертами

С начала зимы обстановка в Новосибирске складывается не самая благоприятная — жители почти ежедневно жалуются на смог и грязный воздух. Одной из причин ухудшения экологии называют неблагоприятные погодные условия и концентрацию выхлопов из-за больших пробок. Как это всё отражается на здоровье новосибирцев — корреспондент НГС узнала у экспертов.

Смог, вызванный продуктами горения бытовых отходов или продуктами горения угля или иными, более агрессивными факторами, оказывает нагрузку на бронхолегочную систему, а именно на реснитчатый эпителий верхних дыхательных путей. Об этом говорит врач-терапевт, врач КЛД, эксперт «ИНВИТРО-Сибирь» Михаил Гумалевский.