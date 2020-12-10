В каких районах самый грязный воздух? И так ли всё плохо в Новосибирске? Сравниваем с другими городами

На прошлой неделе жители Новосибирска забили тревогу из-за дымящих труб ТЭЦ и связали это с ухудшением видимости и объявленным накануне синоптиками штормовым предупреждением в связи с неблагоприятными условиями. Но в СГК назвали белый дым из труб нормальным явлением в условиях низких температур.