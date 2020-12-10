В каких районах самый грязный воздух? И так ли всё плохо в Новосибирске? Сравниваем с другими городами

Самый грязный воздух в Новосибирске зафиксирован в Центральном районе
Новосибирск уже третий день задыхается от смога. Как объяснял министр природных ресурсов региона Андрей Даниленко, всё дело в географическом положении и потенциале загрязнения атмосферы, который у Новосибирской области высок.
Эколог Западно-Сибирского УГМС Сергей Бобков также отметил неблагоприятные условия и назвал еще одну причину грязного воздуха в нашем регионе — это пробки, из-за которых машины стоят на месте, в результате чего накапливаются выхлопы.
Но есть горожане, которые склонны винить во всём бурый уголь и новосибирские ТЭЦ. Читатели заваливают редакцию НГС фотографиями смога и дымки, серьезно ухудшившей видимость.
Мы решили выяснить, какие районы города больше других страдают от загрязненного воздуха. Так, например, выглядит ситуация сейчас — в лидерах Центральный (станция контроля качества воздуха на улице
Однако Новосибирск в своей проблеме не одинок — взгляните, как обстоит ситуация в других городах.
На прошлой неделе жители Новосибирска забили тревогу из-за дымящих труб ТЭЦ и связали это с ухудшением видимости и объявленным накануне синоптиками штормовым предупреждением в связи с неблагоприятными условиями. Но в СГК назвали белый дым из труб нормальным явлением в условиях низких температур.