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В каких районах самый грязный воздух? И так ли всё плохо в Новосибирске? Сравниваем с другими городами

На сколько баллов оценивают качество воздуха в России и мире

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Жители разных районов Новосибирска продолжают жаловаться на неприятный химический запах и сильную дымку

Жители разных районов Новосибирска продолжают жаловаться на неприятный химический запах и сильную дымку

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Самый грязный воздух в Новосибирске зафиксирован в Центральном районе

Новосибирск уже третий день задыхается от смога. Как объяснял министр природных ресурсов региона Андрей Даниленко, всё дело в географическом положении и потенциале загрязнения атмосферы, который у Новосибирской области высок.

Эколог Западно-Сибирского УГМС Сергей Бобков также отметил неблагоприятные условия и назвал еще одну причину грязного воздуха в нашем регионе — это пробки, из-за которых машины стоят на месте, в результате чего накапливаются выхлопы.

Но есть горожане, которые склонны винить во всём бурый уголь и новосибирские ТЭЦ. Читатели заваливают редакцию НГС фотографиями смога и дымки, серьезно ухудшившей видимость.

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Мы решили выяснить, какие районы города больше других страдают от загрязненного воздуха. Так, например, выглядит ситуация сейчас — в лидерах Центральный (станция контроля качества воздуха на улице Сибирской, 30) и Кировский (станция на Немировича-Данченко, 119) районы. Сервис оценивает индекс качества воздуха в них как «нездоровый для чувствительных групп».

Самая благоприятная ситуация сейчас в Академгородке

Самая благоприятная ситуация сейчас в Академгородке

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Однако Новосибирск в своей проблеме не одинок — взгляните, как обстоит ситуация в других городах.

Новосибирск уступает Красноярску и Нур-Султану, где индекс достиг опасной отметки

Новосибирск уступает Красноярску и Нур-Султану, где индекс достиг опасной отметки

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На прошлой неделе жители Новосибирска забили тревогу из-за дымящих труб ТЭЦ и связали это с ухудшением видимости и объявленным накануне синоптиками штормовым предупреждением в связи с неблагоприятными условиями. Но в СГК назвали белый дым из труб нормальным явлением в условиях низких температур.

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ТЭЦгрязный воздух
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