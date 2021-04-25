«Невыносимо воняет падалью»: в Новосибирск вернулся неприятный запах

Жители Новосибирска снова стали жаловаться на неприятный запах в городе. Сегодня ночью в редакцию об этом написали сразу несколько читателей.

— Ночь с 24 на 25 апреля, Ботанический ж/м — невыносимо воняет падалью. Тот запах, который предположительно идет с Кудряшовского свинокомплекса, — сообщил один из читателей.



Запах почувствовали и жители центра:

— В городе опять появилась жуткая вонь, в прошлом году про нее вы уже не раз писали, мол, якобы тянет с какого-то свинокомплекса в Кудряшах, и вот в этом году началось по новой. По крайней мере в Центральном районе сейчас пахнет отвратительно, — рассказал еще один читатель.

