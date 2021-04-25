«Невыносимо воняет падалью»: в Новосибирск вернулся неприятный запах

Новосибирцы пожаловались на неприятный запах в городе
Жители Новосибирска снова стали жаловаться на неприятный запах в городе. Сегодня ночью в редакцию об этом написали сразу несколько читателей.
— Ночь с 24 на 25 апреля, Ботанический ж/м — невыносимо воняет падалью. Тот запах, который предположительно идет с Кудряшовского свинокомплекса, — сообщил один из читателей.
Запах почувствовали и жители центра:
— В городе опять появилась жуткая вонь, в прошлом году про нее вы уже не раз писали, мол, якобы тянет с какого-то свинокомплекса в Кудряшах, и вот в этом году началось по новой. По крайней мере в Центральном районе сейчас пахнет отвратительно, — рассказал еще один читатель.
По данным сервиса Airvoice, сегодня днем и ночью в Новосибирске загрязнение воздуха было в пределах нормы — уровень вредных примесей оценивался в 3–4 балла из 10. Немного хуже ситуация в Первомайском и Советском районах — там оценка составила 5 баллов из 10.
Не рекомендуют сегодня выходить на улицы жителям Искитима — там уровень загрязнения воздуха составил 7 из 10 баллов.
Причины неприятного запаха в Новосибирске пытаются найти и устранить не первый год. Недавно в региональном Заксобрании назвали 6 возможных источников плохого запаха в Новосибирске. Это действительно может быть Кудряшовский мясокомбинат, а также аэропорт Толмачево и Толмачевские Согры и местные птицефабрики.
Что еще почитать про вонь в Новосибирске
О том, почему вонь стала визитной карточкой Новосибирска, рассуждал в рубрике «Мнения» авторедактор НГС Дмитрий Косенко. Он считает, что власти не способны решить эту проблему.
Вонь беспокоит Новосибирск не первый год. Мы изучили публикации об этом и составили хронологию борьбы города с неприятным запахом.
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