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Чем пахнет? В Заксобрании назвали 6 возможных источников плохого запаха в Новосибирске

Именно в этих местах фиксировали загрязняющие вещества, которые могут источать неприятный запах

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Проблема с вонью обострилась прошлым летом: горожане по <nobr class="_">2–3</nobr> раза в неделю жаловались на неприятный запах в разных районах Новосибирска

Проблема с вонью обострилась прошлым летом: горожане по 2–3 раза в неделю жаловались на неприятный запах в разных районах Новосибирска

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Источниками плохого запаха в Новосибирске могут быть 6 компаний

Потенциальными источниками неприятных запахов в Новосибирске могут быть Кудряшовский мясокомбинат, аэропорт Толмачево и Толмачевские Согры, а также птицефабрики. Такая информация прозвучала в докладе надзорных органов на заседании комиссии по экологии Законодательного собрания области.

На заседании были депутаты горсовета и Заксобрания, а также представители природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора.

— Они сообщили, что в ходе своих проверок многократно убеждались в том, что и Кудряши, и Толмачево являются потенциальным источником неприятных запахов. На этих предприятиях постоянно «ловят» загрязняющие вещества, которые могут источать неприятный запах, — рассказал НГС лидер реготделения партии «Зеленые», депутат горсовета Игорь Украинцев, присутствовавший на заседании.

Кроме того, в отчет надзорных органов попали Коченевская, Новосибирская и Октябрьская птицефабрики.

Аэропорт, как объяснил Игорь Украинцев, является одной из возможных причин запаха, потому что слив сточных вод у него не оборудован очистными сооружениями.

— Там есть не только биологические, но и химические отходы. Это химия, которая применяется от обледенения самолетов, от нее очень едкий запах. Это сливают в Толмачевские Согры, без всяких очистных сооружений, без необходимых мероприятий, — пояснил депутат.

Кроме того, в Толмачевские Согры сливают отходы города Оби, добавил депутат.

Игорь Украинцев отметил, что на заседании не были приняты какие-то решения, но мероприятие стало первой ласточкой в устранении проблемы. В частности, депутаты горсовета предложили создать межведомственную рабочую группу по решению вопроса неприятного запаха с депутатами горсовета, Заксобрания и надзорными органами.

Кроме того, Игорь Украинцев озвучил еще один инструмент воздействия на бизнес — лишение налоговых льгот.

— Кудряши — крупный налогоплательщик, который получает налоговые льготы со стороны Новосибирской области. Это же инструмент: хотите получать налоговые льготы, будьте добры, соблюдайте не только природоохранное законодательство, но и внедряйте новые технологии по избавлению города от запахов, — сказал Игорь Украинцев.

Депутат также отметил, что важно избавиться от «беготни и перекладывания ответственности друг на друга»:

— Аэропорт будет говорить: «Это Кудряши пахнут». Кудряши будут говорить: «Это "Горводоканал"». Общественники: «Это птицефабрики». Нам не важно, кто больше это делает. Вы воняете? Давайте вместе вырабатывать решение этого вопроса, потому что оно необходимо. То, что город у нас пахнет невкусно, — уже притча во языцех.

Что еще почитать про вонь в Новосибирске

О том, почему вонь стала визитной карточкой Новосибирска, рассуждал в рубрике «Мнения» авторедактор НГС Дмитрий Косенко. Он считает, что власти не способны решить эту проблему.

Вонь беспокоит Новосибирск не первый год. Мы изучили публикации об этом и составили хронологию борьбы города с неприятным запахом.

Также мы собрали для вас 10 очень необычных и кардинальных способов, которые помогут спастись от вони в городе. Ожерелье из чеснока, огромный вентилятор и «Альпийская свежесть» — какой вам понравится больше?

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воньзапах
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