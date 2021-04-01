Чем пахнет? В Заксобрании назвали 6 возможных источников плохого запаха в Новосибирске

Потенциальными источниками неприятных запахов в Новосибирске могут быть Кудряшовский мясокомбинат, аэропорт Толмачево и Толмачевские Согры, а также птицефабрики. Такая информация прозвучала в докладе надзорных органов на заседании комиссии по экологии Законодательного собрания области.

На заседании были депутаты горсовета и Заксобрания, а также представители природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора.

— Они сообщили, что в ходе своих проверок многократно убеждались в том, что и Кудряши, и Толмачево являются потенциальным источником неприятных запахов. На этих предприятиях постоянно «ловят» загрязняющие вещества, которые могут источать неприятный запах, — рассказал НГС лидер реготделения партии «Зеленые», депутат горсовета Игорь Украинцев, присутствовавший на заседании.