Чем пахнет? В Заксобрании назвали 6 возможных источников плохого запаха в Новосибирске

Источниками плохого запаха в Новосибирске могут быть 6 компаний
Потенциальными источниками неприятных запахов в Новосибирске могут быть Кудряшовский мясокомбинат, аэропорт Толмачево и Толмачевские Согры, а также птицефабрики. Такая информация прозвучала в докладе надзорных органов на заседании комиссии по экологии Законодательного собрания области.
На заседании были депутаты горсовета и Заксобрания, а также представители природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора.
— Они сообщили, что в ходе своих проверок многократно убеждались в том, что и Кудряши, и Толмачево являются потенциальным источником неприятных запахов. На этих предприятиях постоянно «ловят» загрязняющие вещества, которые могут источать неприятный запах, — рассказал НГС лидер реготделения партии «Зеленые», депутат горсовета Игорь Украинцев, присутствовавший на заседании.
Кроме того, в отчет надзорных органов попали Коченевская, Новосибирская и Октябрьская птицефабрики.
Аэропорт, как объяснил Игорь Украинцев, является одной из возможных причин запаха, потому что слив сточных вод у него не оборудован очистными сооружениями.
— Там есть не только биологические, но и химические отходы. Это химия, которая применяется от обледенения самолетов, от нее очень едкий запах. Это сливают в Толмачевские Согры, без всяких очистных сооружений, без необходимых мероприятий, — пояснил депутат.
Кроме того, в Толмачевские Согры сливают отходы города Оби, добавил депутат.
Игорь Украинцев отметил, что на заседании не были приняты какие-то решения, но мероприятие стало первой ласточкой в устранении проблемы. В частности, депутаты горсовета предложили создать межведомственную рабочую группу по решению вопроса неприятного запаха с депутатами горсовета, Заксобрания и надзорными органами.
Кроме того, Игорь Украинцев озвучил еще один инструмент воздействия на бизнес — лишение налоговых льгот.
— Кудряши — крупный налогоплательщик, который получает налоговые льготы со стороны Новосибирской области. Это же инструмент: хотите получать налоговые льготы, будьте добры, соблюдайте не только природоохранное законодательство, но и внедряйте новые технологии по избавлению города от запахов, — сказал Игорь Украинцев.
Депутат также отметил, что важно избавиться от «беготни и перекладывания ответственности друг на друга»:
— Аэропорт будет говорить: «Это Кудряши пахнут». Кудряши будут говорить: «Это "Горводоканал"». Общественники: «Это птицефабрики». Нам не важно, кто больше это делает. Вы воняете? Давайте вместе вырабатывать решение этого вопроса, потому что оно необходимо. То, что город у нас пахнет невкусно, — уже притча во языцех.
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