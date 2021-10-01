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Мэр нашел нового главу департамента транспорта Новосибирска. Кто им стал?

Раньше он занимал пост председателя банка «Акцепт»

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Предыдущего главу департамента Романа Дронова уволили в мае 2021 года

Предыдущего главу департамента Романа Дронова уволили в мае 2021 года

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Департамент транспорта Новосибирска возглавит бывший председатель банка «Акцепт»

Анатолий Локоть 1 октября подписал указ о назначении нового главы департамента транспорта Новосибирска. Как сообщили в мэрии, должность досталась Константину Васильеву — ранее он был председателем правления АО «Банк Акцепт».

Предыдущего главу департамента Романа Дронова уволили 24 мая.

Как сообщают на сайте Tadviser.ru, Константин Васильев в 1992 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков имени Главного маршала авиации Вершинина К. А., специальность — «командная тактическая авиация», квалификация — летчик-инженер. В 2003 году он учился в СибАГСе.

Работал в ПАО «Бинбанк», в ГК «Агентство по страхованию вкладов». С 2015 года работает в ОАО КБ «Акцепт». Изначально был исполнительным директором, позже стал председателем.

— Его профессиональный опыт и деловые качества позволят эффективно решать вопросы планомерного финансирования отрасли, — прокомментировал Анатолий Локоть в своем Instagram.

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департаментмэрия
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