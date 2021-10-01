Мэр нашел нового главу департамента транспорта Новосибирска. Кто им стал?

Департамент транспорта Новосибирска возглавит бывший председатель банка «Акцепт»
Анатолий Локоть
Предыдущего главу департамента Романа Дронова уволили
Как сообщают на сайте Tadviser.ru, Константин Васильев в 1992 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков имени Главного маршала авиации Вершинина
Работал в ПАО «Бинбанк», в ГК «Агентство по страхованию вкладов». С 2015 года работает в ОАО КБ «Акцепт». Изначально был исполнительным директором, позже стал председателем.
— Его профессиональный опыт и деловые качества позволят эффективно решать вопросы планомерного финансирования отрасли, — прокомментировал Анатолий Локоть в своем Instagram.