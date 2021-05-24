Из мэрии Новосибирска уволили начальника департамента транспорта Романа Дронова

В Новосибирске уволен глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов. Это НГС подтвердил источник в администрации.
— Роман Дронов уходит из мэрии, — сообщил он.
Получить комментарий у уволенного чиновника не удалось — корреспонденту НГС он заявил, что находится на совещании и не может разговаривать.
Должность руководителя департамента Роман Дронов занял в 2017 году. До этого в течение года он работал заместителем начальника департамента и был начальником управления пассажирских перевозок. С 1995 по 2016 год он работал в МУП «Новосибирский метрополитен».
— Cначала был помощником водителя дрезины службы пути и тоннельных сооружений, затем дежурным по станции, дежурным станционного поста централизации, поездным диспетчером, инженером, главным диспетчером, главным инженером, начальником службы движения, заместителем начальника метрополитена, заместителем начальника метрополитена (по безопасности), заместителем начальника метрополитена по обеспечению деятельности, — говорится на сайте администрации.
В начале февраля стало известно, что глава управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим Леоненко подал заявление об увольнении.