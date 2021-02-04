«Три года проработал, хватит»: в мэрии Новосибирска увольняется глава управления предпринимательства

Глава управления предпринимательства мэрии Новосибирска подал в отставку
Сегодня, 4 февраля, стало известно, что глава управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим Леоненко подал заявление об увольнении.
— Три года проработал, хватит, нужно новое направление. Сейчас ухожу в отпуск, дальше видно будет, — рассказал НГС чиновник.
Пока он продолжает работу в управлении. После увольнения Максим Леоненко планирует заняться коммерческой деятельностью.
— Анатолий Евгеньевич подписал заявление об увольнении по собственному желанию, — подтвердил НГС пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.
Максим Викторович Леоненко родился 22 марта 1981 года. Закончил Новосибирский государственный технический университет. В 2010 году стал депутатом Законодательного собрания НСО при поддержке КПРФ. Там Максим Леоненко работал в комитете по транспортной, промышленной и информационной политике, говортся на сайте Заксобрания. В 2018 году он занял должность начальника управления предпринимательства управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска.
В 2010 году Максим Леоненко дал интервью «Ведомостям Законодательного собрания НСО», в котором рассказал, что его отец — инженер-энергетик, а мать — врач. Он закончил физико-математический лицей в Усть-Каменогорске, а после окончания НГТУ работал в Институте физики полупроводников СО РАН.
— Потом ушел в коммерческую сферу и вскоре почувствовал, что необходимо еще и экономическое образование. Учился по вечерам и получил диплом по специальности «антикризисное управление». Затем ещё свидетельство Минэкономразвития по программе подготовки профессиональных арбитражных управляющих, — рассказал тогда депутат.
Он также возглавлял компанию, которая занималась продвижением новосибирских продуктов в ближнем зарубежье. С 2009 года Максим Леоненко стал руководителем организации «Общество защиты прав потребителей и услуг ЖКХ». Эта работа привела к сотрудничеству с депутатами-коммунистами. Хотя он сам не вступил в КПРФ, примкнул к этой фракции после того, как стал депутатом.
Также Максим Леоненко ответил на вопросы о своем росте.
— Максим Викторович, вы своим ростом, наверное, выше всех депутатов заксобрания?
— Не знаю. Но вообще-то у меня метр девяносто шесть.
— А как вы считаете: рост повлиял на формирование вашей общественной активности? Ведь, согласитесь, вам трудно было незаметно отсидеться на задней парте. Да и потом везде, где бы вы ни были, всегда на виду.
— Конечно, везде замечали. Но не могу сказать, что я больше других участвовал в общественных мероприятиях. Вообще вряд ли можно утверждать, что формированию активной личности могут способствовать физические параметры. Всё зависит от человека, от того, что у него в голове.
На этой неделе,