«Три года проработал, хватит»: в мэрии Новосибирска увольняется глава управления предпринимательства

Сегодня, 4 февраля, стало известно, что глава управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим Леоненко подал заявление об увольнении.

— Три года проработал, хватит, нужно новое направление. Сейчас ухожу в отпуск, дальше видно будет, — рассказал НГС чиновник.



Пока он продолжает работу в управлении. После увольнения Максим Леоненко планирует заняться коммерческой деятельностью.

— Анатолий Евгеньевич подписал заявление об увольнении по собственному желанию, — подтвердил НГС пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.

