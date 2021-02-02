Генеральный директор новосибирского Технопарка покидает свой пост

В Новосибирском «Академпарке» меняется руководство
Генеральный директор новосибирского Технопарка Владимир Никонов покидает свой пост. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь «Академпарка» Пётр Козлов.
— Решение покинуть пост генерального директора АО «Академпарк» Владимир Никонов принял по собственному желанию.
С нынешнего года технопарк существенно меняет свой функционал, главным образом сосредотачиваясь на девелоперской деятельности. Соответственно, руководитель управляющей компании технопарка должен специализироваться прежде всего на этом направлении, — рассказал помощник генерального директора, пресс-секретарь АО «Академпарк» Петр Козлов.
Сведений о том, кто займет место Владимира Никонова, у пресс-секретаря пока нет.
Владимир Никонов с 2002 года работал в администрации НСО начальником департамента, затем вице-губернатором. С 2010 года занимал должность министра образования, науки и инновационной политики НСО. После ухода из областного правительства в 2014 году и до назначения в технопарк возглавлял Агентство инвестиционного развития НСО, учрежденное властями региона.
По данным Тайги.инфо, Технопарк возглавит его бывший руководитель Дмитрий Верховод.
Правительство утвердило Владимира Никонова в должности взамен отправленного в отставку Дмитрия Верховода в декабре 2016 года. К исполнению своих обязанностей приступил 31 января 2017 года.