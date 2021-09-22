Нет трамваям. Колонка о том, почему надо запретить эти гремящие вагоны — толку мало, вреда больше

Посмотрели? А теперь давайте будем честными — Новосибирску таких трамваев не видать, как и не видать выделенных скоростных путей. Никто огромные деньги тут не будет вкладывать в подобную инфраструктуру, это всё мечты, прожекты, маниловщина, детские фантазии госслужащих из соседней колонки.

Так что говорить о трамваях надо, исходя из сегодняшней реальности. А это древние убогие вагоны, разбитые рельсы, деньги на поддержание всего этого в теплящемся состоянии, малая доля в объемах перевозок и значительная площадь, которую трамваи со своими путями отъедают от городских дорог.

Вернемся к той же улице Сибиряков-Гвардейев. Пути тут и раньше находились выше уровня проезжей части, теперь их еще и огораживают бордюрами. Чтобы, значит, пассажиры трамваев находились в привилегированном положении и машинки им не мешали.