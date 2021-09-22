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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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Нет трамваям. Колонка о том, почему надо запретить эти гремящие вагоны — толку мало, вреда больше

Авторедактор НГС считает, что реальное состояние трамвайного движения в городе — это тупик

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Трамвай в центре города

Трамвай в центре города

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Вчера НГС опубликовал материал о дорожном ремонте, в частности речь шла о ремонте улицы Сибиряков-Гвардейцев, где проходят трамвайные пути. И вот некоторые наши читатели задались вопросом, а почему вообще трамвайные пути на этой улице надо поднимать на уровень выше и огораживать бордюрами, съедая таким образом две драгоценные полосы автомобильного и автобусно-троллейбусного, заметьте, движения. И правда, почему? И нужны ли все-таки Новосибирску трамваи — эти старые, громоздкие, гремящие штуки (новых-то нет) на разбитых рельсах. Рассуждает авторедактор НГС Дмитрий Косенко.

Сразу скажу, в том виде, в котором трамваи сейчас существуют в Новосибирске, они не нужны во многих местах. Есть, конечно, районы, где этот вид транспорта оправдан и полноценно загружен, например, «Чистая Слобода», куда ходят более-менее приличные вагоны, списанные из Москвы.

А теперь посмотрите, какие трамваи сейчас ходят в столице.

Новые вагоны в Москве

Новые вагоны в Москве

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Посмотрели? А теперь давайте будем честными — Новосибирску таких трамваев не видать, как и не видать выделенных скоростных путей. Никто огромные деньги тут не будет вкладывать в подобную инфраструктуру, это всё мечты, прожекты, маниловщина, детские фантазии госслужащих из соседней колонки.

Так что говорить о трамваях надо, исходя из сегодняшней реальности. А это древние убогие вагоны, разбитые рельсы, деньги на поддержание всего этого в теплящемся состоянии, малая доля в объемах перевозок и значительная площадь, которую трамваи со своими путями отъедают от городских дорог.

Вернемся к той же улице Сибиряков-Гвардейев. Пути тут и раньше находились выше уровня проезжей части, теперь их еще и огораживают бордюрами. Чтобы, значит, пассажиры трамваев находились в привилегированном положении и машинки им не мешали.

То есть водители и пассажиры в машинах не люди? Я вам больше сказу, а в автобусах, троллейбусах и маршрутках, которые тоже здесь ходят, пассажиры не люди? Ну просто потому, что автобусы и троллейбусы делят с машинками одну проезжую часть и, если бы часть машин ехала в третьей полосе по трамвайным путям, указанному общественному транспорту было бы легче.

И вот именно этот момент забывают фанаты трамваев, которые с пеной у рта топят за свои «электровагоны». Эти люди игнорируют автобусы и троллейбусы — специально или просто до ума не доходит.

Во многих местах, например, на Богдашке, зачастую в трамваях едет два с половиной человека. То есть этих два с половиной человека обслуживает здоровенная гремящая махина с системой контактной сети и путей. Не жирно ли?

Движение на улице Богдана Хмельницкого

Движение на улице Богдана Хмельницкого

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Давайте посмотрим на примере онлайн-карты городского транспорта 2ГИС. На участке улицы Богдана Хмельницкого от площади Калинина до Сухого лога движется порядка 30 автобусов, троллейбусов и маршруток. И 1 (прописью: один) разнесчастный трамвай (красный, 14-й).

Движение на проспекте Дзержинского

Движение на проспекте Дзержинского

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На проспекте Дзержинского — 16 автобусов, троллейбусов и маршруток. И тоже 1 трамвай.

Движение на улице Сибиряков-Гвардейцев

Движение на улице Сибиряков-Гвардейцев

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На той же улице Сибиряков-Гвардейцев — 20 автобусов, троллейбусов и маршруток. И 0 (прописью: ноль) трамваев. Убедительно? Вполне.

Трамваи опасны — ну просто физически, просто потому, что высадка пассажиров на проезжую часть при нынешних активных потоках транспорта — сомнительное дело. И люди гибнут в итоге — писали про это не раз. Тогда, кстати, 95% проголосовавших читателей назвали трамвай опасным транспортом.

Состояние путей на улице Сибиряков-Гвардейцев

Состояние путей на улице Сибиряков-Гвардейцев

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Трамвайные рельсы во многих местах ужасны. Они раздолбанные, глядишь, и до аварии недалеко. Внешний вид — просто срамота. И ведь всё это содержится на деньги бюджета — ремонт старых вагонов, обслуживание депо, путей и контактной сети, зарплаты, оплата электричества.

Ну так, может быть, деньги-то перенаправить на развитие более перспективного транспорта? Выкорчевать эти жуткие рельсы (в ряде мест), привести дороги в порядок. Вкладывать, например, в электробусы, ну или хотя бы обновить парк троллейбусов.

Оглянитесь. Посмотрите правде в глаза. Тут никогда не будет таких расписных трамваев, как в «прагах» и прочих «европах» — нет места для скоростных выделенных путей, нет денег. Ну так чего мучиться и «грызть кактус», лучше заняться делом — развивать другой электротранспорт.

Почитайте еще колонку пассажирки трамвая, которая проводит в нем десятки суток в год. Сибирячка описала состояние новосибирских трамваев, которые, по ее мнению, всё же необходимы загазованному городу.

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трамвайтранспортэлектротранспортдороги
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