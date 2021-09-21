«Если у тебя нет машины, ты человек второго сорта». Госслужащий раскритиковал колонку журналиста НГС

С наступлением осени авторедактор НГС Дмитрий Косенко написал колонку-мнение о том, что велосипед — не лучшее средство передвижения для Новосибирска, а автомобиль очень даже нужен. Госслужащий Дмитрий Овчинников с этим мнением не согласился и призвал горожан отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Какие аргументы он выдвигает и на какую статистику опирается — читайте в авторской колонке.

В последние годы многие российские урбанисты, в том числе и известные блогеры, довольно активно обсуждают развитие велосипедного транспорта в нашей стране. Это и неудивительно. Мы видим, что все современные мировые тренды направлены именно в сторону популяризации личного велотранспорта и других транспортных средств (электросамокат, моноколесо, гироскутер), которые все больше и больше теснят привычный нам автомобильный транспорт. Понятно, что пока и на Западе личные автомобили распространены довольно широко. Но общий тренд ясен — и в более или менее обозримом будущем, судя по всему, ожидать его смены не приходится. При этом вполне понятно, почему люди делают свой выбор в пользу личного вело- и электротранспорта. Это и его большая экологичность, и более низкие издержки в обслуживании, и быстрота, и удобство передвижения (с учетом пробок и прочих факторов).

