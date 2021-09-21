«Если у тебя нет машины, ты человек второго сорта». Госслужащий раскритиковал колонку журналиста НГС

Госслужащий объяснил, почему горожане должны пересесть на общественный транспорт
С наступлением осени авторедактор НГС Дмитрий Косенко написал колонку-мнение о том, что велосипед — не лучшее средство передвижения для Новосибирска, а автомобиль очень даже нужен. Госслужащий Дмитрий Овчинников с этим мнением не согласился и призвал горожан отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Какие аргументы он выдвигает и на какую статистику опирается — читайте в авторской колонке.
В последние годы многие российские урбанисты, в том числе и известные блогеры, довольно активно обсуждают развитие велосипедного транспорта в нашей стране. Это и неудивительно. Мы видим, что все современные мировые тренды направлены именно в сторону популяризации личного велотранспорта и других транспортных средств (электросамокат, моноколесо, гироскутер), которые все больше и больше теснят привычный нам автомобильный транспорт. Понятно, что пока и на Западе личные автомобили распространены довольно широко. Но общий тренд ясен — и в более или менее обозримом будущем, судя по всему, ожидать его смены не приходится. При этом вполне понятно, почему люди делают свой выбор в пользу личного вело- и электротранспорта. Это и его большая экологичность, и более низкие издержки в обслуживании, и быстрота, и удобство передвижения (с учетом пробок и прочих факторов).
В России же ситуация в этом смысле выглядит несколько иначе. Я бы сказал, что она весьма противоречивая. Мы видим несколько разнонаправленных трендов. С одной стороны, попытки соблюсти некий decorum (правила социального приличия. — Прим. ред.), не отстать совсем уж безнадежно от развитого мира — появляются велопрокаты, прокладывают велодорожки, кто-то даже декларирует задачи по превращению своих городов в своеобразные центры велосипедной культуры. И у кого-то это даже неплохо получается. Например, у Альметьевска, который находится в Республике Татарстан. Неплохо, естественно, по российским меркам. До Европы далеко, но все же лучше, чем ничего. Во многих городах и этого нет, и преобладает там как раз второй тренд, направленный на дальнейшую автомобилизацию, сужение тротуаров, упразднение пешеходных переходов, строительство новых дорог и развязок. Все это в высшей степени характерно для Новосибирска, и проблема с течением времени только усугубляется.
Что говорит статистика?
Если посмотреть на статистику, то мы увидим следующее. Например, есть интересные данные по степени автомобилизации городов России. Это цифры за 2020 год, но общая картина понятна. Всего в России зарегистрировано 43,5 миллиона легковых автомобилей. На первом месте по их числу ожидаемо оказалась Москва, где находится 3,7 миллиона машин.
Новосибирск в этом рейтинге занимает четвертое место — помимо Москвы, его опережают только Петербург и Екатеринбург. Если взять средние цифры, то получается, что в среднем по всем российским городам на 1 тысячу жителей приходится 309 легковых автомобилей. Этот показатель превышен в четырех российских городах — Краснодаре, Самаре, Санкт-Петербурге и Воронеже, в Тольятти совпадает со средним значением, а во всех остальных городах он ниже. Москва здесь только 12-я с 287 автомобилями. Новосибирск — на 16-й позиции с 281 автомобилем.
При этом Новосибирск входит в топ рейтинга городов мира с самым загруженным трафиком. И действительно. Что в рабочие дни, что в выходные центральные и периферийные городские магистрали стабильно перегружены. Понятно, что на это влияет в том числе активное жилищное строительство, появление новых жилых микрорайонов, в том числе в удаленных районах. Это тоже большая проблема, как и неразвитость наземного и подземного транспорта. В результате у многих людей просто нет альтернативы покупке автомобиля. Хотя тут возникает резонный вопрос, зачем покупать жилье в районах, из которых потом будет сложно выбираться.
Чей опыт можно перенять?
Наверное, все разумные люди понимают, что степень автомобилизации у нас достигла огромных масштабов, и, на мой взгляд, это не есть хорошо. В этом смысле мы как раз повторяем опыт Запада, который прошел через те же самые процессы во второй половине XX века, но давно от этого отказался, сделав акцент на развитии пешеходной, велосипедной и самокатной инфраструктуры. Мы же сейчас повторяем ошибки, на которых можно было научиться и сделать из них соответствующие выводы. Но не все так просто.
Многие искренне убеждены, что велосипедного будущего у нас нет, что оно нам особо и не нужно, у нас полгода зима и так далее. Опыт скандинавских стран или Канады со схожим климатом их не сильно убеждает. Такой позиции придерживаются заядлые автомобилисты, которым постоянно мешают надоедливые пешеходы и велосипедисты, которых, по их словам, желательно вообще убрать куда-нибудь подальше. Хотя по идее должно быть наоборот, и потесниться надо бы как раз автомобилистам. Иначе весь город рискует превратиться в одну гигантскую пробку.
Вообще, здесь, конечно, масса факторов и нюансов. Очевидно, что у нас, в отличие от Запада, автомобиль — это не просто средство передвижения, но маркер определенного социального статуса. Бытует представление, что если у тебя нет машины, то ты человек второго сорта, с которым можно не считаться и которого можно всячески ущемлять. Что у нас и происходит.
Да, в последнее время велосипедистов на улицах мало (хоть они и встречаются), но говорить, что «идея велосипедизации всея Новосибирской области с треском провалилась», как по мне, странно. Никто толком и не выдвигал такую идею и тем более ничего особо не сделал для ее претворения в жизнь. Для того, чтобы были велосипедисты в массовом количестве, им для начала нужно обеспечить соответствующие условия. А их нет. Так, в городе есть какое-то подобие велодорожек, например, на улице Владимирской, но это именно подобие. Плюс низкокачественный и малокомфортный общественный транспорт, который не способствует тому, чтобы люди отказывались ради него от личных машин. И в итоге мы получаем пробки, загазованность, заставленные машинами дворы и тротуары. И массу автомобилистов, которые считают себя вправе ездить, как хотят, и парковаться, где хотят, это устраивает. Зато они стройными рядами выступают против того, чтобы «откусывать проезжую часть».
А что с этим всем делать?
Решать те или иные проблемы можно двумя путями — запретительным и поощрительным. Почему в СССР было мало машин? Потому что тогда автомобиль был недоступен для подавляющего большинства жителей страны по причине высокой стоимости. Да и даже имея деньги, нельзя было просто зайти в магазин и купить машину. Сегодня же авто стало финансово доступным большей части работающего населения страны. В первую очередь за счет кредитов. И в условиях рыночной экономики, когда банки сами буквально бегают за любым более или менее платежеспособным клиентом, с этим едва ли можно что-то сделать. Я не уверен, что это правильно, но имеем то, что имеем.
Значит, нужно использовать поощрительные механизмы, стимулировать людей пересаживаться с авто на другие виды транспорта. Нужно менять и психологию самих жителей, чтобы они наконец поняли, что машина — это не показатель какой-то крутости, а просто кусок железа. И чем меньше его будет в городе, тем чище, комфортнее и безопаснее он будет. Кто не верит, посмотрите на скандинавские, да и многие другие европейские города — чешские, венгерские, хорватские, литовские. Как говорится, почувствуйте разницу.
Что еще почитать о транспортной жизни города?
«Тормоза и тугодумы»: злая колонка о водителях, которые едут вразвалку и создают лишние пробки.
Новосибирец описал, как глупо устроено расписание электричек для тех, кто пытается приехать на работу с пересадкой.
Сибиряк сделал расчеты и понял, как спасти Новосибирск от пробок — аргументы он изложил в открытом письме властям.
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