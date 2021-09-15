«Тормоза и тугодумы»: злая колонка о водителях, которые едут вразвалку и создают лишние пробки

По моим субъективным наблюдениям, в Новосибирске процентов 30 приторможенных и откровенно тормознутых водителей, которым надо не по мегаполису ездить, а по своему райцентру. И вклад этих людей в усиление пробок неоценим. Их мышление ориентировано только на себя, реакции медленны, ответственность на дороге снижена. Они не понимают, что являются частью большой и оживленной транспортной системы, а не катаются у себя по двору. Вот в Москве и в «Европах» люди понимают — там ценят каждую секунду зеленого сигнала светофора, каждую секунду ускорения, сразу дают перестроиться соседу.

А что наши, новосибирские? Ну вот пример — перекресток свободен, таймер зеленого сигнала светофора показывает еще 5 секунд разрешенного времени. Пять, ё-мое! Но человек за рулем впереди идущей машины решает оттормозиться по непонятной всему человечеству логике. И тем самым останавливает еще 3–4 автомобиля, которые потом будут совершать лишний перепробег, образуя так называемую «гусеницу» или стоп-волну (когда машины не едут с равной скоростью, а останавливаются и потом стартуют друг за другом). Я уже молчу про то, как тугодумы тормозят в пол за 1–2 секунды до переключения или на мигающий зеленый: таких вообще полно.