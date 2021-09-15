«Тормоза и тугодумы»: злая колонка о водителях, которые едут вразвалку и создают лишние пробки

В Новосибирске раскритиковали слишком медленных водителей
Вы заметили, что с приходом сентября пробки на новосибирских дорогах усилились? Скоро пойдут затяжные дожди, и первое время будет просто швах — движение начнет тормозить категория неспешных и беспечных водителей, для которых дождик является непреодолимым препятствием. Ведь даже в сухую погоду такие водители ездят вразвалочку, сбивают с ритма весь поток и создают аварийные ситуации. О «колхозной» манере езды некоторых новосибирцев рассуждает авторедактор НГС Дмитрий Косенко, который знает, как ездят в Москве и мегаполисах Европы.
По моим субъективным наблюдениям, в Новосибирске процентов 30 приторможенных и откровенно тормознутых водителей, которым надо не по мегаполису ездить, а по своему райцентру. И вклад этих людей в усиление пробок неоценим. Их мышление ориентировано только на себя, реакции медленны, ответственность на дороге снижена. Они не понимают, что являются частью большой и оживленной транспортной системы, а не катаются у себя по двору. Вот в Москве и в «Европах» люди понимают — там ценят каждую секунду зеленого сигнала светофора, каждую секунду ускорения, сразу дают перестроиться соседу.
А что наши, новосибирские? Ну вот пример — перекресток свободен, таймер зеленого сигнала светофора показывает еще 5 секунд разрешенного времени. Пять, ё-мое! Но человек за рулем впереди идущей машины решает оттормозиться по непонятной всему человечеству логике. И тем самым останавливает еще 3–4 автомобиля, которые потом будут совершать лишний перепробег, образуя так называемую «гусеницу» или стоп-волну (когда машины не едут с равной скоростью, а останавливаются и потом стартуют друг за другом). Я уже молчу про то, как тугодумы тормозят в пол за 1–2 секунды до переключения или на мигающий зеленый: таких вообще полно.
Ладно, переждали красный, загорается зеленый. И что, вы думаете, делает подобный водила? Правильно, щелкает клювом. Он просто стоит, залипает в телефоне или руководствуется всё той же непонятной человечеству логикой. А второй такой же стоит за ним и даже не догадается помигать фарами, чтобы тот уже начал ехать. И вот проходит несколько секунд, и под истошное бибиканье других машин сзади движение наконец возобновляется. В Москве, если ты не тронулся в ту же секунду, как загорелся зеленый, тебе кратко, но настойчиво посигналят сзади.
Далее — скорость движения и ускорение. Вот загорелся зеленый, он подумал и тронулся. И медленно-медленно начинает ехать. Мать честная, ты на прогулке у себя во дворе, что ли, ты на скоростной магистрали! Так он и потом едет 40 км/ч в правом ряду при разрешенных 80 км/ч — это уже конкретное нарушение ПДД.
А эта езда с виляньями из полосы в полосу даже при наличии разметки? А это упорное нежелание пропускать машину из соседнего ряда, водитель которой вежливо просится поворотником? А это торможение до нуля на качественно сделанных рельсовых переездах, которые легко проезжаются без сброса скорости?
Самый отпад — это когда шоферюге на оживленной улице приспичило просто остановиться в своем ряду, включить аварийку и заблокировать всю полосу. А потому что ему надо подождать, посадить/высадить пассажира, просто ворон посчитать. Святые угодники, да откуда ж ты такой взялся, езжай обратно в свой райцентр!
Так что, товарищи дорогие, не тормозим, улучшаем навыки вождения, двигаемся четко и слаженно, думаем о других участниках движения и уважаем их. И будут всем зеленые «Яндекс.Пробки».
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