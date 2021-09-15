15 сентября среда
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 7/10
usd 72.72
eur 85.99
Тема дняРепортаж из необычной школы на Хилке (посмотрите)
Фото пользователя

Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
Фото пользователя

Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
Другие статьи автора
Все новости
Все новости

«Тормоза и тугодумы»: злая колонка о водителях, которые едут вразвалку и создают лишние пробки

Дмитрий Косенко (не стесняясь в выражениях) рассуждает об определенной категории неспешных и безответственных автомобилистов

5 954
156Обсудить

Поделиться

Машины трогаются на зеленый, но не все успевают быстро и своевременно среагировать

Машины трогаются на зеленый, но не все успевают быстро и своевременно среагировать

Поделиться

В Новосибирске раскритиковали слишком медленных водителей

Вы заметили, что с приходом сентября пробки на новосибирских дорогах усилились? Скоро пойдут затяжные дожди, и первое время будет просто швах — движение начнет тормозить категория неспешных и беспечных водителей, для которых дождик является непреодолимым препятствием. Ведь даже в сухую погоду такие водители ездят вразвалочку, сбивают с ритма весь поток и создают аварийные ситуации. О «колхозной» манере езды некоторых новосибирцев рассуждает авторедактор НГС Дмитрий Косенко, который знает, как ездят в Москве и мегаполисах Европы.

По моим субъективным наблюдениям, в Новосибирске процентов 30 приторможенных и откровенно тормознутых водителей, которым надо не по мегаполису ездить, а по своему райцентру. И вклад этих людей в усиление пробок неоценим. Их мышление ориентировано только на себя, реакции медленны, ответственность на дороге снижена. Они не понимают, что являются частью большой и оживленной транспортной системы, а не катаются у себя по двору. Вот в Москве и в «Европах» люди понимают — там ценят каждую секунду зеленого сигнала светофора, каждую секунду ускорения, сразу дают перестроиться соседу.

А что наши, новосибирские? Ну вот пример — перекресток свободен, таймер зеленого сигнала светофора показывает еще 5 секунд разрешенного времени. Пять, ё-мое! Но человек за рулем впереди идущей машины решает оттормозиться по непонятной всему человечеству логике. И тем самым останавливает еще 3–4 автомобиля, которые потом будут совершать лишний перепробег, образуя так называемую «гусеницу» или стоп-волну (когда машины не едут с равной скоростью, а останавливаются и потом стартуют друг за другом). Я уже молчу про то, как тугодумы тормозят в пол за 1–2 секунды до переключения или на мигающий зеленый: таких вообще полно.

Ладно, переждали красный, загорается зеленый. И что, вы думаете, делает подобный водила? Правильно, щелкает клювом. Он просто стоит, залипает в телефоне или руководствуется всё той же непонятной человечеству логикой. А второй такой же стоит за ним и даже не догадается помигать фарами, чтобы тот уже начал ехать. И вот проходит несколько секунд, и под истошное бибиканье других машин сзади движение наконец возобновляется. В Москве, если ты не тронулся в ту же секунду, как загорелся зеленый, тебе кратко, но настойчиво посигналят сзади.

Далее — скорость движения и ускорение. Вот загорелся зеленый, он подумал и тронулся. И медленно-медленно начинает ехать. Мать честная, ты на прогулке у себя во дворе, что ли, ты на скоростной магистрали! Так он и потом едет 40 км/ч в правом ряду при разрешенных 80 км/ч — это уже конкретное нарушение ПДД.

А эта езда с виляньями из полосы в полосу даже при наличии разметки? А это упорное нежелание пропускать машину из соседнего ряда, водитель которой вежливо просится поворотником? А это торможение до нуля на качественно сделанных рельсовых переездах, которые легко проезжаются без сброса скорости?

Самый отпад — это когда шоферюге на оживленной улице приспичило просто остановиться в своем ряду, включить аварийку и заблокировать всю полосу. А потому что ему надо подождать, посадить/высадить пассажира, просто ворон посчитать. Святые угодники, да откуда ж ты такой взялся, езжай обратно в свой райцентр!

Так что, товарищи дорогие, не тормозим, улучшаем навыки вождения, двигаемся четко и слаженно, думаем о других участниках движения и уважаем их. И будут всем зеленые «Яндекс.Пробки».

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

По теме (5)

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК11
  • СМЕХ9
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ13
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

водителипробкидороги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...