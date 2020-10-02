Как выглядит идеальная велодорожка? Завидуем Хельсинки и рыдаем над фотографиями из Новосибирска

В Новосибирске сделали велодорожку, по которой невозможно ездить
Новую велодорожку на Владимировской, которую мэр Новосибирска Анатолий Локоть анонсировал ещё в мае 2020 года, критикуют многие. Фотограф НГС проехал по этому маршруту и оценил, насколько он удобен (спойлер: не особо). Велосипедист со стажем Андрей Гребнев тоже недоволен тем, как чиновники воплотили в жизнь хорошую идею. Почему участок дороги на Владимировской трудно назвать велодорожкой — публикуем колонку-мнение простого новосибирца.
Власти обещали закольцевать велодорожку на Набережной ещё три года назад. Я уж было размечтался, что придёт время, и закольцуют набережную, Фабричную, Владимировскую, Дуси Ковальчук и Красный проспект — и было бы мне счастье! Но близок локоть, да не укусишь.
То, что сейчас сделали на Владимировской, — это издевательство. Прерывистая белая линия на тротуарах с нарисованным велосипедом ничего не меняет. Это не велодорожка, а просто белая линия Локтя, ну как красная в центре, только белая, к дороге для велосипедистов отношения не имеющая. Создается впечатление, что у рабочих просто осталась белая краска после нанесения разметки на проезжей части, и ею нарисовали эту полосу на тротуаре, причём не на всём протяжении, а местами. Смотрите сами:
Покажу для примера, какие велодорожки в Хельсинки. Слева — проезжая часть, справа — пешеходная, посередине велодорожка. От этого «нечто» на Владимировской нормальная велодорожка отличается тем, что это не тротуар, разделенный белой линией. По поводу климата аргументы вообще не принимаются, я езжу круглый год, мне нормально: нет плохой погоды, есть плохая экипировка. Да и в той же Финляндии есть зима и снег.
Велодорожка здорового человека:
Вот таких недоразумений точно не должно быть.
Куда мы едем? В столб!
Куда мы едем? В лестницу!
Это что? Ничем не обозначенный перекресток проезжей части.
На автобусных остановках велодорожка должна проходить за остановкой, на Владимировской эта белая линия перед ними просто прерывается.
Как должно быть? Краткая инструкция
Односторонняя велодорожка должна быть отделена барьерами, в качестве барьеров могут быть столбики, клумбы или дорожные делиниаторы (бордюры, которые применяют в процессе отделки, ремонта, строительства дорог).
По-хорошему, велодорожка должна быть выделена другим цветом или находиться выше уровня проезжей части и тротуара. В местах, где есть парковочные карманы, велодорожка должна проходить между тротуаром и парковкой. В местах, где есть остановки общественного транспорта, — за остановками. На перекрестках с проезжей частью должны быть знаки и соответствующая разметка для автомобилистов, чтобы им было чётко понятно, что это велодорожка.
В общем, можно сказать, что знаки и разметка нужны не пешеходам и велосипедистам, указывая, куда им идти и ехать, а автомобилистам, чтобы видеть, что там ходят пешеходы и ездят велосипедисты. Тем более в ПДД есть чёткое определение, что такое «велодорожка», «велосипедная зона», «полоса для велосипедистов» и соответствующие дорожные знаки, утвержденные ГОСТом.
Кому нужны (читай: выгодны) эти пустующие рекламные щиты на всём протяжении Красного проспекта? А теперь представьте на их месте велодорожку. Представили? Я знаю, что вы скажете. «На неё нет денег!» Я оплачу. При условии, что мне сдадут в аренду на 49 лет участок Красного проспекта длиной 7 километров и шириной три метра.
Велодорожки действительно нужны. Я езжу по городу на велосипеде уже 15 лет. И часто бывают ситуации, когда ты едешь по дороге, а автомобилисты тебе кричат: «Что ты тут разъездился, езди по тротуарам», а когда едешь по тротуарам, некоторые пешеходы гонят тебя на дорогу. И велодорожка должна быть конкретным городским маршрутом, а не разрозненными и раскиданными по городу невнятными кусочками.
Будущее у этих проектов есть, так как инфраструктура города вполне позволяет их сделать. Лично мне бывший мэр Городецкий ещё в 2012 году обещал подумать на эту тему, а обещать подумать — это не обещать сделать и тем более сделать. Собственно, с тех пор результат мы видим, а точнее, не видим.
Считается ли велодорожка, сделанная на Владимировской улице, велодорожкой?
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