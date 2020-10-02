Как выглядит идеальная велодорожка? Завидуем Хельсинки и рыдаем над фотографиями из Новосибирска

Как должно быть? Краткая инструкция



Односторонняя велодорожка должна быть отделена барьерами, в качестве барьеров могут быть столбики, клумбы или дорожные делиниаторы (бордюры, которые применяют в процессе отделки, ремонта, строительства дорог).

По-хорошему, велодорожка должна быть выделена другим цветом или находиться выше уровня проезжей части и тротуара. В местах, где есть парковочные карманы, велодорожка должна проходить между тротуаром и парковкой. В местах, где есть остановки общественного транспорта, — за остановками. На перекрестках с проезжей частью должны быть знаки и соответствующая разметка для автомобилистов, чтобы им было чётко понятно, что это велодорожка.

В общем, можно сказать, что знаки и разметка нужны не пешеходам и велосипедистам, указывая, куда им идти и ехать, а автомобилистам, чтобы видеть, что там ходят пешеходы и ездят велосипедисты. Тем более в ПДД есть чёткое определение, что такое «велодорожка», «велосипедная зона», «полоса для велосипедистов» и соответствующие дорожные знаки, утвержденные ГОСТом.