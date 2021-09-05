Велосипед, давай, до свидания! Почему велики вредны, опасны и не нужны Новосибирску — их эпоха кончилась

Идея велосипедизации всея Новосибирской области с треском провалилась — об этом можно смело говорить по итогам прошедшего десятилетия. В начале 2010-х был всплеск интереса к велосипедам, а сейчас уже очевидно, что велосипедная эпоха в отдельно взятом Новосибирске закончилась. Почему — расскажет авторедактор НГС Дмитрий Косенко.
Я помню, какой ажиотаж на велосипеды начался в 2010-м году, я и сам купил себе велик. По вечерам в центре было не протолкнуться от велосипедистов, и с каждым годом это нарастало. Люди гоняли, устраивали какие-то совместные пробеги, прогулки. Передвигаясь на машине, я постоянно видел велобайкеров на дорогах как в городе, так и на трассах.
К концу 10-летия интерес к великам начал угасать. Думаю, это потому, что люди уже накатались, всё что можно объездили, и им стало просто скучно. А рассматривать велосипед реальным средством передвижения от дома до работы или по делам — ну это просто детская наивность. Про зиму мы вообще молчим, а для летних поездок инфраструктуру в виде велодорожек не создали. Окончательно добили велики электросамокаты, появившиеся в последние годы.
Сейчас я проезжаю по городу и могу не встретить ни одного велосипедиста. Пожалуй, вон только курьеры «Самоката» снуют на великах по городу. По сути, велосипед стал нишевым развлечением — покататься для удовольствия по лесу, по паркам, по тихим улочкам. Люди поняли, что ехать на велобайке куда-то далеко по большим дорогам — это вредно и небезопасно.
Почему? Да потому что автомобильное движение очень плотное, загазованность большая, риски великие. И вот еду я за рулем в транспортном потоке, вижу бедолагу в каске, который изо всех сил наяривает педали, и думаю: «Куда ж ты, болезный, на своем «лисапеде»-то чешешь, у тебя ж фуры в полуметре проносятся, раздавят ведь».
А не задавят, так всё равно вред сплошной: газы выхлопные, черный дым дизеля, а у тебя дыхание учащенное, и ты всё это вдыхаешь в 10-кратном размере. Люди раскусили, что и по тротуару ездить тоже не вариант — велик громоздкий, сильно на нем не разгонишься, маневрировать среди пешеходов — да ну его к лешему.
Велодорожки? Какие к чертям дорожки, не было их и не надо. Сразу очевидно было, что велосипед не станет супермассовым в Сибири, поэтому откусывать проезжую часть или тротуары для этих дорожек абсолютно нерационально и неэффективно. Ради единичных велобайкеров будем усиливать пробки и теснить пешеходов, что ли?
А где все эти велодвижения, где велопробеги, где велопарады? Не видно и не слышно.
В Москве интерес к велосипедам побольше, и к чему это привело? Вот как описывает ситуацию в столице дизайнер и блогер Артемий Лебедев: «Велосипедисты, которые настолько о..., что начали ездить в основном потоке машин. И не вдоль обочины, где их хотя бы теоретически ожидаешь, а прямо во втором или третьем ряду. И между рядами. Понятно, что жизнь твоя в потоке не очень долговечна, но через полчаса тебя какой-то портер нежно подтолкнет под какую-то «Газель». Велосипед — просто один из видов городского времяпрепровождения. На селе он нужен, чтобы экономить время. А в городе — чтобы попинать... Велосипед — не транспорт. Зимой он непригоден. Занимает много места. Травмоопасен. Россия — не Голландия».
Не, нам, новосибирцам, это не интересно — чтобы велики сновали по всем рядам на магистралях, чтобы носились по переходам, не спешиваясь, а потом водителей сажали в тюрьму. Развлекуха эта для большого города, не более.
Однако некоторые сибиряки все-таки предпочитают велосипед. Новосибирский путешественник Антон Самарцев проехал на велосипеде расстояние от Москвы до Атлантического океана и пересек 12 стран. А вот француз проехал на велосипеде почти «95 000» километров и похвалил Новосибирск.
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