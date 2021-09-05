5 сентября воскресенье
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 2/10
usd 72.85
eur 86.54
Тема дняМаршрут выходного дня. Сузун
Фото пользователя

Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
Фото пользователя

Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
Другие статьи автора
Все новости
Все новости

Велосипед, давай, до свидания! Почему велики вредны, опасны и не нужны Новосибирску — их эпоха кончилась

Колонка о том, почему велосипед не стал и не может быть городским транспортом в Сибири

2 733
43Обсудить

Поделиться

Одна из тяжелых аварий с велосипедом

Одна из тяжелых аварий с велосипедом

Поделиться

Идея велосипедизации всея Новосибирской области с треском провалилась — об этом можно смело говорить по итогам прошедшего десятилетия. В начале 2010-х был всплеск интереса к велосипедам, а сейчас уже очевидно, что велосипедная эпоха в отдельно взятом Новосибирске закончилась. Почему — расскажет авторедактор НГС Дмитрий Косенко.

Я помню, какой ажиотаж на велосипеды начался в 2010-м году, я и сам купил себе велик. По вечерам в центре было не протолкнуться от велосипедистов, и с каждым годом это нарастало. Люди гоняли, устраивали какие-то совместные пробеги, прогулки. Передвигаясь на машине, я постоянно видел велобайкеров на дорогах как в городе, так и на трассах.

К концу 10-летия интерес к великам начал угасать. Думаю, это потому, что люди уже накатались, всё что можно объездили, и им стало просто скучно. А рассматривать велосипед реальным средством передвижения от дома до работы или по делам — ну это просто детская наивность. Про зиму мы вообще молчим, а для летних поездок инфраструктуру в виде велодорожек не создали. Окончательно добили велики электросамокаты, появившиеся в последние годы.

Сейчас я проезжаю по городу и могу не встретить ни одного велосипедиста. Пожалуй, вон только курьеры «Самоката» снуют на великах по городу. По сути, велосипед стал нишевым развлечением — покататься для удовольствия по лесу, по паркам, по тихим улочкам. Люди поняли, что ехать на велобайке куда-то далеко по большим дорогам — это вредно и небезопасно.

Почему? Да потому что автомобильное движение очень плотное, загазованность большая, риски великие. И вот еду я за рулем в транспортном потоке, вижу бедолагу в каске, который изо всех сил наяривает педали, и думаю: «Куда ж ты, болезный, на своем «лисапеде»-то чешешь, у тебя ж фуры в полуметре проносятся, раздавят ведь».

А не задавят, так всё равно вред сплошной: газы выхлопные, черный дым дизеля, а у тебя дыхание учащенное, и ты всё это вдыхаешь в 10-кратном размере. Люди раскусили, что и по тротуару ездить тоже не вариант — велик громоздкий, сильно на нем не разгонишься, маневрировать среди пешеходов — да ну его к лешему.

Велодорожки? Какие к чертям дорожки, не было их и не надо. Сразу очевидно было, что велосипед не станет супермассовым в Сибири, поэтому откусывать проезжую часть или тротуары для этих дорожек абсолютно нерационально и неэффективно. Ради единичных велобайкеров будем усиливать пробки и теснить пешеходов, что ли?

А где все эти велодвижения, где велопробеги, где велопарады? Не видно и не слышно.

В Москве интерес к велосипедам побольше, и к чему это привело? Вот как описывает ситуацию в столице дизайнер и блогер Артемий Лебедев: «Велосипедисты, которые настолько о..., что начали ездить в основном потоке машин. И не вдоль обочины, где их хотя бы теоретически ожидаешь, а прямо во втором или третьем ряду. И между рядами. Понятно, что жизнь твоя в потоке не очень долговечна, но через полчаса тебя какой-то портер нежно подтолкнет под какую-то «Газель». Велосипед — просто один из видов городского времяпрепровождения. На селе он нужен, чтобы экономить время. А в городе — чтобы попинать... Велосипед — не транспорт. Зимой он непригоден. Занимает много места. Травмоопасен. Россия — не Голландия».

Не, нам, новосибирцам, это не интересно — чтобы велики сновали по всем рядам на магистралях, чтобы носились по переходам, не спешиваясь, а потом водителей сажали в тюрьму. Развлекуха эта для большого города, не более.

Однако некоторые сибиряки все-таки предпочитают велосипед. Новосибирский путешественник Антон Самарцев проехал на велосипеде расстояние от Москвы до Атлантического океана и пересек 12 стран. А вот француз проехал на велосипеде почти «95 000» километров и похвалил Новосибирск.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

По теме (6)

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ15
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

велодорожкавелосипедвелосипедисттранспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...