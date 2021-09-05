Велосипед, давай, до свидания! Почему велики вредны, опасны и не нужны Новосибирску — их эпоха кончилась

К концу 10-летия интерес к великам начал угасать. Думаю, это потому, что люди уже накатались, всё что можно объездили, и им стало просто скучно. А рассматривать велосипед реальным средством передвижения от дома до работы или по делам — ну это просто детская наивность. Про зиму мы вообще молчим, а для летних поездок инфраструктуру в виде велодорожек не создали. Окончательно добили велики электросамокаты, появившиеся в последние годы.

Сейчас я проезжаю по городу и могу не встретить ни одного велосипедиста. Пожалуй, вон только курьеры «Самоката» снуют на великах по городу. По сути, велосипед стал нишевым развлечением — покататься для удовольствия по лесу, по паркам, по тихим улочкам. Люди поняли, что ехать на велобайке куда-то далеко по большим дорогам — это вредно и небезопасно.

Почему? Да потому что автомобильное движение очень плотное, загазованность большая, риски великие. И вот еду я за рулем в транспортном потоке, вижу бедолагу в каске, который изо всех сил наяривает педали, и думаю: «Куда ж ты, болезный, на своем «лисапеде»-то чешешь, у тебя ж фуры в полуметре проносятся, раздавят ведь».