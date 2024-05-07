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Развлечения «Меня удивляют люди, которые утром чистят зубы»: Митя Фомин сделал предупреждение для тех, кто может с ним проснуться

«Меня удивляют люди, которые утром чистят зубы»: Митя Фомин сделал предупреждение для тех, кто может с ним проснуться

Певец рассказал о том, как он начинает день

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Митя Фомин побывал на утренней передаче

Певец Митя Фомин признался, что не чистит зубы по утрам. Такое заявление мужчина сделал на шоу «Утро.ТНТ», ведущей которого является актриса Анна Хилькевич. Певец побывал в эфире 6 мая.

Как рассказал Митя Фомин, в последнее время он просыпается без будильника и начинает утро с бутылки воды и смотрит на обстановку за окном. На сайте ТНТ добавили, что певец последние 10–15 лет приучил себя бегать по утрам.

— Меня удивляют люди, которые чистят утром зубы. Я как бы не понимаю, для чего они это делают, потому что они идут потом есть и затем снова их чистят. Я этого не делаю никогда. Имейте в виду, если вдруг кто-то со мной проснется, — процитировали певца.

Митя Фомин также поделился, как хотел уйти из шоу «Выжить в Самарканде», в котором в итоге стал финалистом. Певец рассказал, что потерял мотивацию и силы. Но в какой-то момент сломал мизинец на левой руке. Но так как лагерь, в котором они жили был необычным, охранялся ЮНЕСКО и в нем впервые появились зороастрийцы, то певец решил, что он магический по энергетике. И получение травмы Митя Фомин рассмотрел как знак от Вселенной, что у певца всё хорошо. И Митя Фомин решил не сходить с дистанции.

В марте певец рассказал про создание хитов после Hi-Fi, амбициях в сольной карьере и сотрудничестве с композиторами.

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