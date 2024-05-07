«Меня удивляют люди, которые утром чистят зубы»: Митя Фомин сделал предупреждение для тех, кто может с ним проснуться

Митя Фомин побывал на утренней передаче Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Певец Митя Фомин признался, что не чистит зубы по утрам. Такое заявление мужчина сделал на шоу «Утро.ТНТ», ведущей которого является актриса Анна Хилькевич. Певец побывал в эфире 6 мая.

Как рассказал Митя Фомин, в последнее время он просыпается без будильника и начинает утро с бутылки воды и смотрит на обстановку за окном. На сайте ТНТ добавили, что певец последние 10–15 лет приучил себя бегать по утрам.

— Меня удивляют люди, которые чистят утром зубы. Я как бы не понимаю, для чего они это делают, потому что они идут потом есть и затем снова их чистят. Я этого не делаю никогда. Имейте в виду, если вдруг кто-то со мной проснется, — процитировали певца.



Митя Фомин также поделился, как хотел уйти из шоу «Выжить в Самарканде», в котором в итоге стал финалистом. Певец рассказал, что потерял мотивацию и силы. Но в какой-то момент сломал мизинец на левой руке. Но так как лагерь, в котором они жили был необычным, охранялся ЮНЕСКО и в нем впервые появились зороастрийцы, то певец решил, что он магический по энергетике. И получение травмы Митя Фомин рассмотрел как знак от Вселенной, что у певца всё хорошо. И Митя Фомин решил не сходить с дистанции.