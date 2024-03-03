«В халате, с голыми ногами, забегаю в больницу»: певец Митя Фомин — о травме на съемках шоу и подарках на юбилей

Уроженец Новосибирска Митя Фомин в 2023 году стал участником реалити-шоу «Выжить в Самарканде». Главным призом проекта стали 10 миллионов рублей, но съемки шоу не обошлись без травм — во время одного из испытаний артист получил перелом фаланги мизинца. Митя Фомин объяснил НГС, как получил травму, и продолжил ли он участвовать в съемках. Заодно артист рассказал, какие подарки получил на свой юбилей — в 2024 году певцу исполнилось 50 лет. В список попали ювелирные украшения и поездки по всему миру — от каникул в Турцию до путешествия в Антарктику.
— О травме стало известно во время последнего выпуска шоу (6 выпуск программы). Скажите, в какой день (какие даты) это произошло?
— Съемки проекта начались в сентябре прошлого года, травма произошла 27 сентября, то есть полгода назад. Сейчас палец уже восстановился, хотя все еще не сгибается так, как сгибался и функционировал до перелома.
— Какое лечение назначили? Вернулся ли вы в Россию для прохождения лечения или остались в стране, где проходят съемки?
— Травма произошла во время одного из испытаний. На площадку сразу же вызвали бригаду скорой помощи, с меня сняли плотную брезентовую перчатку, которая защищала руку, и под перчаткой мы обнаружили размозженный палец. Честно говоря, до этого я чувствовал тупую боль, но был уверен, что это просто ушиб. Каково же было мое удивление, когда я увидел окровавленную руку и впервые в жизни — собственную кость. С меня ножницами срезали мокрую грязную одежду, потому что сам снять ее я был не в состоянии, накинули халат, посадили в машину и отправили в областную больницу.
И вот представьте картину: я в халате, с голыми ногами, забегаю в больницу в сопровождении камер. В коридорах все местные, одеты подобающе, мягко говоря, разлетаются от меня в стороны и тихо перешептываются. От меня шарахаются в сторону, никто ничего не понимает. Я кричу: «Стойте! У меня палец! У нас страховка!». Размахиваю забинтованной пораненной рукой.
Некоторые меня узнали, но все равно ясности ситуации это не добавляло. И только когда наша узбекская сторона на своём родном языке договорилась с персоналом, меня, наконец-таки, приняли, сделали рентген, и затем под конской дозой новокаина зашили рану тремя размашистыми стежками и наложили гипс, как в фильме «Бриллиантовая рука». Благо, невооруженным глазом было видно, что медицинское образование у врача советское, добротное, качественное.
Хирург попался матёрый, непоколебимый и бывалый. Казалось бы, всего лишь мизинец левой руки, но рука оказалось полностью обездвижена. Поездил к ним на перевязки. Вернувшись в Москву, продолжил лечение на сеансах физиотерапии. Правда, здесь страховка проекта уже не действовала и пришлось долечиваться за свой счет, увы и ах…
— Продолжили ли вы участвовать в съемках шоу? Помешала ли травма вашему участию в программе?
— Какое-то время была непонятна моя судьба на проекте, потому что как только я вышел из больницы, стало понятно, что в сложных физических испытаниях я принимать участие на равных уже не смогу. Благо, мне не пришлось ехать в горный лагерь, Юля Паршута сразу дала мне иммунитет, благодаря которому я оказался в отеле. Спустя какое-то время нужно было принимать решение, что делать дальше. И я рискнул остаться и продолжить борьбу. Конечно, с гипсом это было не просто и не удобно. Но игра есть игра.
— Поддерживали ли участники шоу вас во время лечения?
— Эта ситуация всех шокировала. Стало ясно, что мы здесь не шутки шутим, а действительно порой серьезно рискуем здоровьем. Я благодарен всем финалистам проекта за то, что они с пониманием отнеслись к моей ситуации. В первом же испытании после травмы Паша и Ляйсан (Павел Воля и Ляйсан Утяшева — ведущие шоу, — прим.ред.) предложили уровнять условия игры и немного облегчить мне задачу. Этого бы не случилось, если бы все участники не согласились, что так будет справедливо. Но ребята поддержали.
— Как сейчас себя чувствуете? Зажила ли травма?
— Я прошел курс реабилитации. С пальцем все более-менее в порядке. Единственное, по сравнению со здоровыми, он менее подвижен, не так просто сгибается, но в целом функция не нарушена. На данный момент диагноз — посттравматическая патология, которая привела к возникновению контактуры Дюпюитрена.
Вообще она развивается исподволь, имеет генетическую предрасположенность, и, как правило, вызывается травмой, что и случилось в моем случае. Она лечится небольшой рассечкой у основания пальца, ослабляя скручивающуюся связку, которая делает палец менее подвижным. Это не страшно, люди с этим живут, но, как и любой диагноз, требует дисциплины, внимания, времени и профессионального лечения.
— Недавно вы отметили юбилей. Мы слышали, что вы организовал вечеринку в честь красивой даты. Скажите, когда произошло праздничное событие? Сколько было гостей и кто из звезд посетил мероприятие?
— Не верьте, это все слухи (смеется). На самом деле главный праздник был 27 января на сцене концертного зала Vegas City Hall. Несколько месяцев мы готовили премьеру шоу «Артист», больше 1500 зрителей пришли в этот день поздравить меня. Я редко бываю доволен собственными выступлениями, но в этот раз, мне кажется, все удалось. Теперь мечтаю о том, чтобы показать эту программу и в других городах. Мы уже начали над этим работать, так что скоро ждите анонс концерта в Новосибирске.
Что касается вечеринки, в вечер после концерта афтепати в узком кругу близких друзей, команды, партнеров и всех, кто работал над шоу, всего около 150 гостей. Это было не публичное мероприятие, закрытое, без прессы и фотографов, но очень дружественное и теплое. А сколько подарков надарили! Сертификаты на покупку новой одежды, сумки, сувениры, ювелирные украшения и бижутерию, а еще поездки по миру. То, что я люблю. От каникул в Турцию до невероятного путешествия в Антарктику.
В конце февраля в Новосибирске выступил певец Шаман. В городе прошел третий концерт артиста — два предыдущих были в конце января.