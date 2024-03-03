«В халате, с голыми ногами, забегаю в больницу»: певец Митя Фомин — о травме на съемках шоу и подарках на юбилей

— О травме стало известно во время последнего выпуска шоу (6 выпуск программы). Скажите, в какой день (какие даты) это произошло?



— Съемки проекта начались в сентябре прошлого года, травма произошла 27 сентября, то есть полгода назад. Сейчас палец уже восстановился, хотя все еще не сгибается так, как сгибался и функционировал до перелома.



— Какое лечение назначили? Вернулся ли вы в Россию для прохождения лечения или остались в стране, где проходят съемки?



— Травма произошла во время одного из испытаний. На площадку сразу же вызвали бригаду скорой помощи, с меня сняли плотную брезентовую перчатку, которая защищала руку, и под перчаткой мы обнаружили размозженный палец. Честно говоря, до этого я чувствовал тупую боль, но был уверен, что это просто ушиб. Каково же было мое удивление, когда я увидел окровавленную руку и впервые в жизни — собственную кость. С меня ножницами срезали мокрую грязную одежду, потому что сам снять ее я был не в состоянии, накинули халат, посадили в машину и отправили в областную больницу.

